سقز یکشنبه میزبان هجدهمین جشنواره تئاتر کردی

فریدون حامدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا ۲۹ بهمن ماه سال جاری هجدهمین جشنواره تئاتر کُردی سقز با حضور ۸ گروه داخلی از شهرهای سنندج، سقز، ارومیه، قروه و کرمانشاه و در بخش خارجی ۴ گروه از دهوک و کرکوک اقلیم کردستان عراق، در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز آغاز خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره فردا ۲۹ بهمن ماه با نمایش «سه ئافرت» (سه زن) در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز آغاز به کار می‌کند.

دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کُردی سقز اضافه کرد: فردا نمایش سی ئافرت (سه زن) به کارگردانی سعید پاکزاد از شهرستان کرمانشاه ساعت ۱۷ در سالن پلاتو بعنوان اولین نمایش در جشنواره هجدهم تئاتر کوردی سقز به روی صحنه می‌رود.

حامدی افزود: همچنین در اولین روز برگزاری این جشنواره نمایش "سوپ بوقلمون" به کارگردانی سیامک دنیر از شهرستان ارومیه اجرا می‌شود.

وی گفت: در روزهای ۳۰ بهمن ماه تا ۲ اسفندماه هم نمایش‌های «تاسه» به کارگردانی حسن ترقی از شهرستان سنندج، نمایش «بووکێکمان هه‌یه و زەماوەندی» به کارگردانی افشین خدری از شهرستان سنندج، نمایش «ئودیپ شاریار» به کارگردانی پرویز احمدی از شهرستان سقز، نمایش «مه‌م و زین» به کارگردانی رسول بانگین از شهرستان ارومیه، نمایش «ئەی باڵنده» به کارگردانی توفیق ملکی از شهرستان سنندج، نمایش «یاسای په‌له سووره کان» به کارگردانی موسی هدایتی از شهرستان قروه به روی صحنه می‌روند.

جشنواره تئاتر کُردی سقز از روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه آغاز و تا روز ۲ اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.