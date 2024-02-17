خیرین دولت را در رفع مشکلات یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور پیش از ظهر امروز در مراسم اهدای جهیزیه به مددجویان و معلولان تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: امروز به کمک خیرین زندگی افراد زیادی آغاز می‌شود و این اقدام از همت این افراد است.

وی افزود: ماه بهمن یادآور رویدادهای بزرگی است ۲۲ بهمن امسال وارد ۴۶ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شدیم و در این ماه اعیاد بزرگ و خوبی را در پیش داشته‌ایم.

معاون استاندار کردستان ادامه داد: طبق فرمایش پیامبر اکرم انجام کار خیر اهمیت بسیار زیادی دارد و این کار بزرگی که امروز انجام شده است از اهمیت زیادی برخوردار است.

رشیدی پور تاکید کرد: کسانی که کار خیر انجام می‌دهند و یک خانواده را کمک می‌کند از پاداش بزرگی در دنیا و آخرت برخوردار می‌شوند.

وی گفت: امروز خوشحالی در دل خانواده‌ای که شما خیرین در آن پیش قدم شده‌اید وجود دارد و ان‌شالله خیرین بتوانند در این مسیر همچنان پیشگام باشند.

رشیدی پور اضافه کرد: امروز ۱۵ خانواده از ته دل خوشحال خواهند شد و این خوشحالی رضایت خداوند و سعادت خیرین را نیز به همراه دارد.

وی گفت: دولت همواره در راستای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کند اما نیازمند حمایت خیرین نیز هستیم و تلاش‌ها امیدواریم ادامه پیدا کند.

مردمی در پاسداری از انقلاب اسلامی پیشگام هستند

معاون استاندار کردستان اعلام کرد: انتخابات اهمیت زیادی دارد و امسال چهلمین انتخابات نیز برگزار می‌شود و در طی تمام این سال‌ها دشمنان همواره به دنبال این بودند که مردم را منصرف کنند اما مردم ما همواره پیشگام در پاسداری و حمایت از انقلاب اسلامی هستند.

وی اضافه کرد: ما در انتخابات باید شرکت کنیم و ۱۹۵ نفر کاندید تأیید صلاحیت داریم و این افراد در قبل از ۱۱ اسفند برنامه‌های خود را اعلام می‌کنند و ما باید با دید باز افراد را انتخاب کنیم.

رشیدی پور خاطر نشان کرد: خوشبختانه نرخ باسوادی امسال به ۹۸ درصد رسیده که این نشان از آگاهی مردم دارد بنابراین باید با دید باز و بصیرت کافی در پای صندوق‌های رأی حاضر شویم و کاندید مورد نظر را انتخاب کنیم.