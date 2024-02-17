مازندران قهرمان مسابقات هاپکیدو قهرمانی کشور شد

«پیام رفیعی پور» در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره مسابقات رزمی هاپکیدو قهرمانی کشور در بخش آقایان روز جمعه ۲۹ بهمن با حضور ۲۰۰ رزمی کار از استان‌های کشور به میزبانی استان گیلان در شهرستان مرزی بندر آستارا و در سالن ورزشی انقلاب این شهرستان برگزار شد.

نماینده هاپکیدو GHA استان گیلان بیان داشت: در این دوره از مسابقات تیم هاپکیدو استان مازندران با ۱۰ مدال طلا، ۷ نقره و ۹ برنز به مقام قهرمانی دست یافت و تبم های خراسان رضوی با ۸ مدال طلا، ۸ نقره و ۵ برنز و گیلان با ۷ مدال طلا، ۶ نقره و ۴ برنز به ترتیب مقام دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.

وی با بیان اینکه در این رقابت‌ها حدود ۲۰۰ رزمی کار از ۱۰ استان کشور حضور داشتند افزود: مسابقات در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در ۴ استایل مبارزه، دفاع شخصی، افت طول و افت ارتفاع برگزار شد.

رفیعی پور با اشاره به حضور ۲۰ داور از ۱۰ استان کشور در این مسابقات افزود: با توجه به حضور برترین‌های این رشته ورزشی، سطح کیفی مسابقات در بالاترین سطح برگزار شد و ورزشکاران نیز با همه آمادگی خود دراین مسابقات شرکت کردند.

وی ادامه داد: نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی در مسابقات سال آینده که به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد دعوت می‌شوند.