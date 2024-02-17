ترافیک نیمه سنگین و بارش برف و باران در محور هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یوسفی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور را برای امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه تشریح کرد و گفت: ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده آبعلی گزارش شده است. آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود نیز دارای ترافیک سنگین است.

به گفته یوسفی، تردد روان در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) برقرار است و محورهای هراز و چالوس دارای بارش پراکنده برف و باران و سایر محورهای شمالی دارای بارش باران گزارش شدند.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع و آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمد آباد مستوفی سنگین است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌ها ادامه داد: بارش برف و باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، قزوین، همدان، زنجان، اصفهان، مازندران، تهران و البرز گزارش شده است.

یوسفی یادآور شد: بارش باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های گیلان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قم، فارس، بوشهر، سمنان، خوزستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی قابل مشاهده است.

وی محورهای مسدود غیر شریانی را محور پونل - خلخال و محور هشتگرد - طالقان دانست و گفت: محورهای دارای انسداد فصلی نیز سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا، گنجنامه - تویسرکان و وازک - بلده اعلام شده است.