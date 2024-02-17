توقیف ۴ دستگاه خودرو با ۴ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق در سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود رضا صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی سربیشه هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان، به ۴ دستگاه شوتی مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروها، ۴ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراورده‌های نفتی کشف کردند.

وی افزود: مأموران در این رابطه ۴ دستگاه خودرو توقیف و ۴ متهم دستگیر که به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

صالحی خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز می‌خواهیم که به منظور مشارکت در این امر هرگونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان کالا دارند، از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.