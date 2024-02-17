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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

به همت ستاد نهضت پیشرفت بانوان کردستان؛

همایش خدمات دیجیتال «دوستدار خانواده» در سنندج برگزار شد

همایش خدمات دیجیتال «دوستدار خانواده» در سنندج برگزار شد

سنندج_ همایش خدمات دیجیتال «دوستدار خانواده» به همت ستاد نهضت پیشرفت بانوان استان کردستان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حیدری پیش از ظهر شنبه در همایش خدمات دیجیتال دوستدار خانواده که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: فضای مجازی امروزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بزرگان و متخصصان امر در این زمینه بر اهمیت آن تاکید داشته‌اند لذا باید مراقب باشیم که مورد غفلت قرار نگیرد.

وی تأمین زیرساخت‌های لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای استفاده عموم مردم از فضای مجازی را یک مسؤولیت خطیر خواند و گفت: در حال حاضر در کل کشور ۱۱۶ میلیون کاربر و مشترک اینترنت پهن باند و ۶ میلیون کاربر در بستر فیبرنوری قرار دارند و ۹۲ درصد روستاهای کشورمان به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند که این رقم در کردستان ۹۰ درصد است.

حیدری همچنین به برگزاری همایش خدمات دیجیتال پرداخت و اعلام کرد: همایش خدمات دیجیتال دوستدار خانواده به منظور داوری برنامه‌های طراحی شده ویژه کودکان و نوجوانان توسط والدین، از امروز آغاز و تا سی‌ام بهمن ادامه دارد.

وی افزود: این جشنواره در راستای راهنمایی جامعه کودک و نوجوان برای حضوری امن در اینترنت برگزار شده است و براساس آن یک رتبه بندی بر مبنای رأی گیری گسترده مردمی و تخصصی صورت می‌گیرد تا مشخص کند که کودک یا نوجوان برای کدامیک از خدمات پرکاربرد داخلی مهمتر است و کدامیک از این خدمات با ابتکار و خلاقیت بیشتری برای این قشر پیاده‌سازی شده‌اند.

همایش خدمات دیجیتال «دوستدار خانواده» در سنندج برگزار شد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان به معیارها و پارامترهای داوری پرداخت و عنوان کرد: این معیارها شامل خدمات نظارت والدینی، تناسب محتوا، خدمات و سن مخاطب، عدم نمایش تبلیغات نامناسب و پیش فرض خاموش بودن ویژگی‌های حریم خصوصی است.

حیدری با بیان اینکه ۴۵۶ اپلیکیشن طراحی شده است، گفت: براساس این اپلیکیشن‌ها فضایی امن برای گروه‌های سنی طراحی شده که از طریق سایت و برنامه بازار قابل دانلود کردن است.

وی اضافه کرد: در این جشنواره قرار است ۲۸ برنامه ویژه کودک و نوجوان مورد داوری والدین قرار گیرد تا بهترین برنامه براساس ارزیابی‌ها مشخص و معرفی شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان بیان کرد: وجود یک میلیون و ۸۲۰ هزار کاربر پهن باند سیار در کردستان وجود دارد و از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون هم ۲۴۸ روستا با اعتبار پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از نظر پوشش تلفن همراه در مسیرهای جاده‌ای هم از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در پوشش اپراتور همراه اول ۲۳ درصد و ایرانسل هم بیش از ۹۰ درصد در استان افزایش داشته است.

کد مطلب 6026777

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