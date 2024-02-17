مدیران قرآنی فرماندهان عملیات قرآنی و مجری اصلی طرح مسطورا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا عزت‌زمانی ظهر شنبه در اولین روز از سی و هفتمین نشست سراسری مدیران و رؤسای ادارات قرآنی کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی تقی‌زاده رئیس سازمان دارالقرآن کشور، حجت الاسلام محمدرضا شفیعی مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کریم، حجت الاسلام حمیدرضا محمودخانی مدیر حوزه ریاست دارالقران کریم، آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس و مدیران ادارات قرآنی سراسر کشور به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در مجتمع طلاییه شیراز برگزار شد ابتدا بیان کرد: انقلاب اسلامی، فرصتی ناب جهت دسترسی به حقایق و تشخیص صحیح در اختیار ما قرار داد و در ادامه نیز مردم ما ثابت کردند که انقلاب را متعلق به خود می‌دانند و پای انقلاب ایستاده‌اند و اگر گلایه و اعتراضی هم می‌کنند به عملکرد ما است و به این خاطر است که نمی‌خواهند نعمت انقلاب از دست برود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: این مردم در بزنگاه‌ها ارادت خود را به انقلاب نشان داده‌اند و به عنوان مثال در اوج تبلیغات منفی غرب علیه ما، در تشییع جنازه حاج قاسم کاری کردند که تمام دنیا متحیر ماند.

انقلاب ما بهترین فرصت برای حرکت و زندگی در مسیر قرآنی را فراهم کرد

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با حاکم کردن قوانین الهی، اسلام را به مثابه دینی جامع و کامل که پاسخگوی همه نیازها و سوال‌های بشری است به همگان معرفی کرد و به همه نشان داد که در قرآن همه چیز آمده و قرآن تنها منبع دست‌نخورده‌ای است که امروز برای حرکت در اختیار ما است و وظیفه ما مسؤولان و مدیران قرآنی و فرهنگی است که این مفاهیم را استخراج کنیم و در اختیار کسانی قرار بدهیم که آن را به صورت دستورالعملی برای زندگی در بیاورند.

حجت الاسلام عزت‌زمانی اضافه کرد: قرآن میدان‌دار تمام حرکت‌ها است و باید قرآن را به میان کتاب و هنر و مسجد و جامعه بیاوریم و هنر مدیران قرآنی همراه کردن دل‌ها و به فعل درآوردن ظرفیت‌ها برای تبیین این حرکت است و باید در شرایط خوب کنونی پیوند میان قرآن، هیأت، مساجد را با مردم باید ایجاد کنیم و جملات قرآنی باید به صورت حکمت و ضرب‌المثل بر زبان همه مردم بچرخد.

وی بیان کرد: ما با ذهن‌ها، دل‌ها و قلوب طرف هستیم و قرآن نقطه جدی و اساسی حرکت دل‌ها است و معجزه انقلاب اسلامی نیز همراه کردن قلوب با کلام خدا بود که توسط رهبران دینی انقلاب بیان شد و به دل مردم نشست و توده‌ها را با خود همراه کرد و به همین خاطر دشمن با تمام قوا در برابر آن ایستاده است.

حجت الاسلام عزت‌زمانی در این بخش از سخنان خود تاکید کرد: انقلاب اسلامی حرکتی عظیم با ظرفیتی شگرف بود که این ظرفیت قرآنی را احیا کرد و هنر یک مدیر فرهنگی و قرآنی این است که اقدام به جذب کسانی کند که به ظاهر مناسبت و سنخیتی با قرآن و انقلاب ندارند.

امروز بهترین فرصت جهت فعالیت‌های قرآنی برای ما مهیا شده است

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تشریح کرد: ساختارها و شرایط سیاسی اجتماعی کشور و نگاه خوب دولت به مسائل فرهنگی و دینی و فضای خاص حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی و عزم جمعی که در این سازمان شکل گرفته و تأکیدات مکرر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر اهمیت مفاهیم قرآنی و دینی و تاکید وی به مشخص شدن نسبت کلیه واحدها با قرآن و توجه مدیران قرآنی ما به منویات رهبر معظم انقلاب همه و همه به گونه‌ای است که بهترین فضا برای فعالیت‌ها و حرکت‌های قرآنی فراهم است.

وی افزود: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید زیادی بر استفاده از ظرفیت هنر در تبیین مفاهیم معنوی و معارف دینی و انقلابی دارند و وظیفه ما است که هنر به ویژه هنر قرآنی را دریابیم و در خصوص قرآن فیلم بسازیم، کتاب بنویسیم، تولید محتوای هنری داشته باشیم و مفاهیم والای قرآنی را از طریق سینما و تئاتر و هنرهای نمایشی نشان بدهیم و در این خصوص حوزه هنری باید تکاپوی بیشتری به خصوص در جشنواره‌هایی چون جشنواره فیلم فجر داشته باشد و مفاهیم دینی را با زبان هنر به مردم نشان دهد.

برنامه «محفل» با جذب میلیون‌ها مخاطب نشان داد که کار دلی و هنری بر دل مخاطب می‌نشیند

حجت الاسلام عزت‌زمانی تاکید کرد: در کارهای فرهنگی باید قدرت راهبری داشت و موانع و کمبودها که همراه همیشگی کارهای فرهنگی و تبلیغی هستند را بهانه نکرد و هنر یک مدیر فرهنگی و قرآنی راهبری در شرایط دشوار است و باید در این مسیر راه‌های جذب منابع از جمله بودجه مسؤولیت اجتماعی را شناسایی و آنها را در خدمت کار آورد.

به گفته وی بازدیدهای میلیونی از برنامه تلویزیونی و قرآنی «محفل» نشان داد که اگر کار فرهنگی و قرآنی تمیز و زیبا انجام شود مخاطب خود را در تمام دنیا پیدا خواهد کرد و دلیل اصلی موفقیت محفل نیز خاستگاه قرآنی آن و استفاده از زبان هنر برای تأثیرگذاری بر مخاطب بود که بر دل‌ها تأثیر گذاشت.

مدیران قرآنی فرماندهان عملیات قرآنی و مجری اصلی طرح مسطورا هستند

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی طرح مسطورا به عنوان یکی از اهداف اصلی و محوری سی و هفتمین نشست سراسری مدیران و رؤسای ادارات قرآنی به این خاطر است که مسطورا طرحی بلندمدت با افقی بلند و دوراندیشانه است و سازمان تبلیغات اسلامی اهتمام و توجه زیادی به آن دارد و بنا دارد به مدد آن تمام حوزه‌ها را با قرآن انیس و همراه کند.

حجت الاسلام رضا عزت‌زمانی افزود: اجرای خوب این طرح یاری تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد و اگر خوب اجرا شود آیات استخراج شده از این طرح محور حرکت‌های دینی، هنری و اساس فعالیت هیآت و مساجد و … خواهد شد و برای اجرای بهتر این طرح باید همه را پای کار آورد و کار قرآنی همگانی کرد تا شیرینی و حلاوت آن به کام همه بنشیند.

وی بیان کرد: میدان‌دار و پرچمدار کار قرآنی و طرح‌هایی چون مسطورا مدیران قرآنی هستند و مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان‌ها و معاونین فرهنگی وی کار تسهیلگری و راهبردی و بسترسازی و تعاملات میان دستگاهی را برعهده دارند اما عملیات اصلی بر دوش مدیران قرآنی است.

رهبر انقلاب دقیق‌ترین دیده‌بان در فضای فرهنگی اجتماعی سیاسی کشور است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مسیر ما الهی است و نباید بیم و خطری از مسیر فراروی خود داشته باشیم و اگر ولایتمداری که مورد تاکید قرآن نیز هست را پیشه خود قرار بدهیم پیروز میدان خواهیم شد.

وی در پایان با بیان اینکه رهبر انقلاب بهترین و دقیق‌ترین دیده‌بان مسائل فرهنگی اجتماعی سیاسی هستند بیان کرد: در این مسیر علاوه بر قرآن، رهبری حکیم و قرآنی نیز وجود دارد که بیش از هر زمان دیگری ما را از سردرگمی و تشخیص‌های غلط نجات می‌دهد و درستی و صحت هر حرفی که رهبر معظم انقلاب می‌زنند و هر مسیری که مشخص می‌کنند با گذشت زمان مشخص می‌شود و خیلی از ما در لحظه تصمیم‌گیری، متوجه صحت یا بطلان آن تصمیم نمی‌شویم و در آن لحظه فکر می‌کنیم تحلیل و تشخیص‌مان درست است اما باید سال‌ها بگذرد تا متوجه تشخیص درست رهبر حکیمانه انقلاب شویم.