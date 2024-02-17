نامزدها بر فعالیت ستادهای خود نظارت داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در همایش رعایت اخلاق و قانون در تبلیغات انتخاباتی که با حضور معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور برگزار شد؛ ضمن تاکید بر رعایت قانون در ایام برگزاری انتخابات گفت: در راستای مقابله با تخلفات انتخاباتی شعب ویژه در محاکم قضائی استان ایجاد شده است تا با تخلفات انتخاباتی برخورد کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸ باید تمام هزینه‌های انتخاباتی شفاف باشد و از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزدهای انتخاباتی کمک مالی داشته باشند.

شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: نامزدها موظف هستند بر ستادهای خود نظارت داشته باشند و اگر از سوی اعضای ستاد تخلفی صورت بگیرد خود نامزدها هم به لحاظ قانونی در تخلف شریک هستند.

گفتنی است: همایش رعایت اخلاق و قانون در تبلیغات انتخاباتی با حضور معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، امام جمعه قزوین، استاندار، رئیس ستاد انتخابات، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین و جمعی از مدیران متولی برگزاری انتخابات و نامزدهای انتخاباتی در سالن دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.