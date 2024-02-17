به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ساماندهی دستفروشان چهارراه و خیابان ولیعصر (عج) با حضور حسین نظری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی، رنجبریان مدیرعامل شرکت شهربان، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱، مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، مدیران و مشاورین این حوزه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
حسین نظری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در این نشست پس از استماع گزارشهایی در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت ساماندهی دستفروشان چهارراه و خیابان ولیعصر (عج) گفت: در راستای ساماندهی دستفروشان چهارراه و خیابان ولیعصر (عج) دو محل جدید در مناطق ۶ و ۱۱ برای استقرار دستفروشان محدوده چهارراه و خیابان ولیعصر (عج) تعیین و تا پیش از سال جدید این اقدام اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: طرح ساماندهی دستفروشان و بساط گستران خیابان ولیعصر (عج) در دو جبهه شمالی و جنوبی در مرز مناطق ۶ و ۱۱ از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و با همکاری نیروهای شرکت شهربان، نیروی انتظامی و عوامل اجرایی مستقر در مناطق مذکور عملیاتی میشود.
نظری در ادامه به جانمایی و آماده سازی بازارچه سرمد در منطقه ۱۱ جهت ساماندهی دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) اشاره کرد و گفت: ان شاالله پس از این هم معیشت و کسب و کار دستفروشان رونق میگیرد و هم انضباط شهری در معابر این شریان مرکزی شهر تهران رعایت خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین محل دیگری نیز به همت منطقه ۶ با فاصله ۱۰۰ متری با چهارراه ولیعصر (عج) برای استقرار دستفروشان در پارک دانشجو و تئاتر شهر پیشبینی شده است.
به گفته نظری با همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و نیروهای شهربان و معبران با هرگونه سد معبر در این چهارراه برخورد خواهد شد.
همچنین در جریان این جلسه شهرداران مناطق ۶ و ۱۱ و مدیران عامل شرکت ساماندهی و شهربان به ارائه توضیحاتی پیرامون برنامهها و اقدامات پیش رو پرداختند و بر لزوم تداوم ساماندهی دستفروشان این محدوده تاکید کردند و به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح در این جلسه پرداختند.
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