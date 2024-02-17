شناور حامل کالای قاچاق در ماهشهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز بیان کرد: به منظور اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق به کشور، مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر مستقر در خور زهره موفق شدند یک فروند شناور تجاری حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی از شناور توقیف شده، ۱۰۰ دستگاه کولرگازی دو تیکه، ۶۰ دستگاه آب سردکن و ۵۰ دستگاه تلویزیون قاچاقی کشف و ضبط شد.

سردار پاکباز با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این رابطه خبر داد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.