مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی شهریار افندی‌زاده را به عنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد.

در متن حکم وی آمده است:

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک منصوب می‌شوید. امید است بر اساس اسناد فرادست و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقا کیفی سازمان و تسریع در انجام خدمات‌رسانی، نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام به کار گیرید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جنابعالی در سایه تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی باشم. توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم.

گفتنی است؛ افندی‌زاده پیش از این عضو هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک بود.