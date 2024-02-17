مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی شهریار افندیزاده را به عنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد.
در متن حکم وی آمده است:
نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک منصوب میشوید. امید است بر اساس اسناد فرادست و برنامههای مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقا کیفی سازمان و تسریع در انجام خدماترسانی، نسبت به برنامهریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشمانداز تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام به کار گیرید.
رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جنابعالی در سایه تحقق سیاستها و برنامههای ابلاغی باشم. توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم.
گفتنی است؛ افندیزاده پیش از این عضو هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک بود.
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