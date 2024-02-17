خیران خوزستانی در هر زمینه سرآمد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز شنبه در نشست مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره مجمع خیران یاریگران زندگی استان خوزستان، اظهار کرد: در خوزستان شاهد خیرانی مثل خیران مدرسه ساز، خیران امنیت و خیران سلامت بودیم که در هر زمینه سرآمد بودند و همه اینها جز افتخارات خوزستان هستند.
وی با بیان اینکه هر جا کار مردمی بوده و خیران پای کار آمدند خوب نتیجه گرفته شد، تصریح کرد: خیران مدرسه ساز خوزستان در سالهای متمادی است که رتبه اول کشور را کسب میکنند، خیران سلامت و امنیت به شکل دیگر افتخار آفرینی میکنند که همه اینها نشان از همت و بزرگی مردمی است که نسبت به مسائل اجتماعی دغدغهمند هستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان بیان کرد: وقتی در جامعه، فردی در گوشه و کنار شهر و روستایی در منجلاب اجتماعی فرو رفت به طور یقین اثرهای آن به اجتماعی بر میگردد که در آن زندگی میکنیم که اگر در قبال آن احساس مسئولیت نکنیم ضمن اینکه آن فرد خود را بیمار کرده و در راهی قرار گرفته که برگشت سخت است باید منتظر این باشیم که این امر جوانان و افراد دیگر را هم مبتلا کنند؛ بنابراین خیران هستند که باید کمک کنند افرادی را که خواسته و ناخواسته در این راه فرو رفتند به زندگی برگردانیم.
نجاتی ادامه داد: نشست امروز بحث کارآفرینی است، یعنی معتادی که به هر دلیلی اعتیاد پیدا کرد و در کمپهای ترک اعتیاد ماده ۱۵ یا ۱۶ نگهداری میشوند، مهارتهای فنی و حرفهای را آموزش میبینند باید به بازار کار برگردند و باید شرایطی برایشان فراهم شود که به کار کردن دلگرم شوند تا به سراغ مواد خانمان سوز نروند که در نتیجه آن جامعه سالم است.
وی افزود: تعدادی از معتادانی که پاک شدهاند نیز شاغل هستند که ما تلاش میکنیم، تعهد میگیریم و واسطه میشویم که به محل کار برمیگردند اما یک تعداد هستند در مراکزی که ما از قبل پیشبینی کردهایم، زیر نظر فنی حرفهای فن یاد میگیرند که نیاز به شغل دارند؛ البته تا جامعه به این افراد اعتماد پیدا کند، کمی سخت است اما اگر شرایطی برای آنها فراهم شود که خیری نیز برایشان کارآفرینی کند و با حمایتهایی که دولت خواهد داشت نیز یک زمینه شغلی ایجاد شود، زندگی آنها ادامه پیدا میکند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان عنوان کرد: اگر این جامعه را سالم نگه داشتیم بی شک خانوادهها و فرزندان ما هم در امان خواهند بود، اینگونه تصور نشود که اعتیاد مختص به افراد خاصی است چرا که امکان دارد هر فردی را خواسته یا ناخواسته گریبان گیر کند ضمن اینکه امروزه قاچاقچیان و حتی دشمنان نظام جمهوری اسلامی جوانان ما را هدف قرار دادهاند.
نجاتی اضافه کرد: جوانان، دانش آموزان و دانشجویان سرمایههایی را که در آینده میتوانند کشور اداره کنند که با باورهای غلط از طریق فضای مجازی آنها را فریب میدهند؛ لذا ما باید تلاش کنیم در کنار کار خیران که کم هم نیستند زمینه اشتغال را برای قشر جوان فراهم کنیم.
وی با بیان اعلام اینکه خوزستان بیست و نهمین استانی است که در آن مجمع یاریگران زندگی تشکیل میشود، عنوان کرد: این کار خیر و بزرگی است که در کشور شروع شده که ادامه و استمرار آن میتواند مفید فایده باشد.
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