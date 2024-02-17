عملیات اجرایی ساخت ۲۲۸۰ واحد مسکونی دانشگاهیان در البرز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر شنبه در حاشیه چهاردهمین جلسه شورای عالی مسکن و مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت ۲ هزار و ۲۸۰ واحد مسکونی ویژه فرهنگیان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: نهضت ملی مسکن از جمله برنامه‌ها و رویکردهای بسیار مهم دولت سیزدهم در راستای خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه است.

وی با بیان اینکه بر این اساس استان البرز باید در قالب این طرح ظرف چهار سال ۱۰۰ هزار مسکن تولید و تأمین کند، اظهار کرد: در راستای جانمایی و تأمین زمین در استان روند خوبی را طی کرده‌ایم و در زمره استان‌های برتر کشور هستیم. امروز نیز در تعاقب سیاست‌های دولت در خصوص تأمین مسکن برای فعالان عرصه علم در دو دانشگاه علامه طباطبایی و هنر اقدام بزرگی شکل گرفت.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: در هشت هکتار از اراضی دانشگاه هنر کرج ۷۱۵ واحد مسکونی و در ۱۰ هکتار از اراضی دانشگاه علامه طباطبایی نیز حدود یک هزار و ۵۶۵ واحد مسکونی در دستور ساخت قرار گرفته است. عملیات اجرایی ساخت این واحدها با برگزاری جلسات و کارگروه‌های تخصصی در کمترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.

عبداللهی در پایان بیان کرد: از سایر دانشگاه‌های استان نیز دعوت می‌شود که در صورت امکان نسبت به پیش بینی اراضی مناسب جهت ساخت واحد مسکونی اقدام کنند.