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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

آیا سپاهان رویای «الهلال» را بر باد خواهد داد؟

آیا سپاهان رویای «الهلال» را بر باد خواهد داد؟

تیم فوتبال الهلال عربستان در دیدار برگشت لیگ قهرمانان آسیا برابر سپاهان در آستانه خلق رکوردی تازه‌ای در این مسابقات قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «الهلال» عربستان در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در فصل جاری توانسته است تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر بگذراند. این تیم در ۶ دیدار مرحله گروهی به برتری رسید و دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی برابر سپاهان در ورزشگاه نقش جهان را هم با نتیجه ۳ بر یک به سود خود به پایان رساند.

در صورتی که این تیم بتواند دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی برابر سپاهان در ورزشگاه خانگی خود به برتری برسد به هفت پیروزی پیاپی در این رقابت‌ها درست پیدا خواهد کرد و رکورد تازه‌ای از خود به جا خواهد گذاشت.

آخرین باری که الهلال نتوانسته است در یک دیدار لیگ قهرمانان آسیا به برتری برسد فینال دور پیش این مسابقات برابر «اوراوا رد دایموندز» بود که با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

حال باید دید آیا شاگردان «ژوزه مورایس» در تیم سپاهان می‌توانند با کسب امتیاز از این تیم عربستانی مانع از تحقق این رکورد شوند و یا الهلال از این منظر به بهترین تیم تاریخ جام باشگاه‌های جهان تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 6026882

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