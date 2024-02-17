  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۴

فرمانده انتظامی مازندران خبر داد؛

برداشت میلیاری نوه ۱۵ ساله از حساب پدربزرگ برای بازی‌ اینترنتی

برداشت میلیاری نوه ۱۵ ساله از حساب پدربزرگ برای بازی‌ اینترنتی

بهشهر- فرمانده انتظامی مازندران از برداشت میلیاردی حساب بانکی پدربزرگ از سوی نوه ۱۵ ساله برای خرید بازی‌های اینترنتی آنلاین در شهرستان بهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز بیش از یک میلیارد ریال از حساب بانکی وی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: مأموران با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و مهندسی معکوس سرنخ‌های از عامل برداشت از حساب این فرد را به دست آورده و متوجه شدند که برداشت کننده غیر مجاز از حساب وی کسی جز نوه ۱۵ ساله اش نیست.

وی با بیان اینکه پسر ۱۵ ساله ساکن بهشهر به همراه پدر بزرگش به پلیس فتا دعوت شدند، گفت: این نوجوان در حالی که از کار خود پشیمان بوده و از عواقب آن نیز هیچ اطلاعی نداشت به مأموران گفت که یک میلیارد ریال را از حساب پدربزرگش برداشت کرده است و صرف خرید بازی‌های آنلاین رایانه‌ای یا شارژ حساب بازی‌های اینترنتی اش کرده است.

سردار مفخمی با اشاره به اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر کرد، گفت: در این پرونده گرچه نوه نوجوان بازداشت نشد اما لازم است خانواده‌ها توجه داشته باشند که اطلاعات مربوط به حساب بانکی و کارت‌های عابر بانک خود را نزد خود نگه داشته و آن را در اختیار دیگران قرار ندهند.

کد مطلب 6026927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها