برداشت میلیاری نوه ۱۵ ساله از حساب پدربزرگ برای بازی‌ اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز بیش از یک میلیارد ریال از حساب بانکی وی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: مأموران با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و مهندسی معکوس سرنخ‌های از عامل برداشت از حساب این فرد را به دست آورده و متوجه شدند که برداشت کننده غیر مجاز از حساب وی کسی جز نوه ۱۵ ساله اش نیست.

وی با بیان اینکه پسر ۱۵ ساله ساکن بهشهر به همراه پدر بزرگش به پلیس فتا دعوت شدند، گفت: این نوجوان در حالی که از کار خود پشیمان بوده و از عواقب آن نیز هیچ اطلاعی نداشت به مأموران گفت که یک میلیارد ریال را از حساب پدربزرگش برداشت کرده است و صرف خرید بازی‌های آنلاین رایانه‌ای یا شارژ حساب بازی‌های اینترنتی اش کرده است.

سردار مفخمی با اشاره به اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر کرد، گفت: در این پرونده گرچه نوه نوجوان بازداشت نشد اما لازم است خانواده‌ها توجه داشته باشند که اطلاعات مربوط به حساب بانکی و کارت‌های عابر بانک خود را نزد خود نگه داشته و آن را در اختیار دیگران قرار ندهند.