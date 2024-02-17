ساعت ۱۲ تا ۱۶ بیشترین زمان تصادفات خودروهای سنگین در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص زمان تصادفات خودروهای سنگین در شهر تهران گفت: بیشترین سهم تصادفات خودروهای سنگین در بزرگراه‌ها است.

وی بیان داشت: تصادفات شدید خودروهای سنگین بیشتر در بزرگراه‌های آزادگان، بزرگراه مخصوص یا همان بزرگراه لشگری و بزرگراه امام رضا (ع) صورت می‌گیرد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: پیگیری‌های زیادی از ناحیه پلیس راهور تهران جهت روشنایی بخشی از بزرگراه امام رضا (ع) که در حوزه راهور تهران بزرگ انجام گرفته است که امیدواریم سازمان‌های دخیل نسبت به افزایش روشنایی قسمت‌هایی که نیاز است اقدام کنند.

سرهنگ جوانبخت افزود: بیشترین زمان وقوع تصادفات خودروهای سنگین از ساعت ۱۲ تا ۱۶ است چرا که تردد این خودروها با حرکت خودروهای سنگین یکی می‌شود و ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر نیز به میزان ۲۸ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

وی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص خودروهای سنگین مطرح می‌باشد بحث خستگی و خواب آلودگی رانندگان خودروهای سنگین است که معمولاً آنها مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند که وقتی به نزدیکی شهرها می‌رسند خستگی و خواب آلودگی بر آنها چیره می‌شود.

سرهنگ جوانبخت بیان داشت: به دلیل اینکه سایر خودروها و موتورسیکلت‌ها در نقاط کور این خودروهای سنگین قرار می‌گیرند رانندگان می‌توانند از سیستم‌های پیشرفته و سنسورهای خوبی که به همین منظور وجود دارد در شیشه‌ها و آئینه بغل استفاده کنند و این نقاط ضعف و نقاط کور خودروها را با آن وسیله‌ها به خوبی پوشش دهند.

وی افزود: راننده کامیون واقعاً افراد و خودروها و موتورسیکلت سوارانی که در نقاط کور قرار می‌گیرند را نمی‌بیند. افراد سعی نکنند در این نقاط قرار بگیرند و به موازات این نقاط کور حرکت کنند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: هفته گذشته روز پنج شنبه تصادف فوتی موتورسیکلت با کامیون را داشتیم که راننده ۲۷ ساله موتورسیکلت که از کلاه کاسکت هم استفاده نکرده بود متأسفانه جان خود را از دست داد.

وی افزود: نکته دیگری که درباره خودروهای سنگین وجود دارد حرکت با دنده عقب آنهاست که معمولاً بارهایی را جابجا می‌کنند خیلی وقت‌ها حواس آنها نیست و به مسیر آشنایی ندارند و خودروهایی که در این مسیر در حال تردد هستند خیلی متوجه حرکت دنده آنها نمی‌شوند و باعث بروز حوادث ناگواری می‌شود.