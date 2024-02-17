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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

فرمانده سپاه آستارا خبر داد؛

۸۰ دانش آموز آستارایی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

۸۰ دانش آموز آستارایی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

آستارا- فرمانده سپاه ناحیه آستارا گفت: ۸۰ دانش آموز پسر آستارایی در قالب اردوی راهیان نور دانش آموزی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

سرهنگ بهزاد قنبری در حاشیه آیین اعزام دانش آموزان شهرستان آستارا به راهیان نور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از اولویت های مسئولان است و بویژه نسل جوان و نوجوان باید با رشادت و فداکاری رزمندگان آشنا شوند.

وی افزود: اردوهای راهیان نور فرصتی برای شناخت دانش آموزان از ایثارگری های دوران دفاع مقدس است و ارزش و اهمیت بسیاری در جامعه دارد.

فرمانده سپاه آستارا با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای این اردو گفت: ۸۰ دانش آموز پسر مدارس آستارا در قالب ۲ اتوبوس در سفری ۳ روزه به مناطق عملیاتی جنوب علاوه بر شرکت در اردو از یادمان‌های شهدا در شلمچه، اروندکنار، هویزه و دهلاویه بازدید و با آرمان‌های شهدا و حضرت امام راحل تجدید میثاق می‌کنند.

وی افزود: اجرای رزمایش فرهنگی مردان آسمانی در اردوگاه شهید حبیب اللهی که روایتی است از تاریخ ایران اسلامی از قبل از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت ساله که باعث تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس میشود از دیگر برنامه های این اردو خواهد بود.

کد مطلب 6026947

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