۸۰ دانش آموز آستارایی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

سرهنگ بهزاد قنبری در حاشیه آیین اعزام دانش آموزان شهرستان آستارا به راهیان نور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از اولویت های مسئولان است و بویژه نسل جوان و نوجوان باید با رشادت و فداکاری رزمندگان آشنا شوند.

وی افزود: اردوهای راهیان نور فرصتی برای شناخت دانش آموزان از ایثارگری های دوران دفاع مقدس است و ارزش و اهمیت بسیاری در جامعه دارد.

فرمانده سپاه آستارا با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای این اردو گفت: ۸۰ دانش آموز پسر مدارس آستارا در قالب ۲ اتوبوس در سفری ۳ روزه به مناطق عملیاتی جنوب علاوه بر شرکت در اردو از یادمان‌های شهدا در شلمچه، اروندکنار، هویزه و دهلاویه بازدید و با آرمان‌های شهدا و حضرت امام راحل تجدید میثاق می‌کنند.

وی افزود: اجرای رزمایش فرهنگی مردان آسمانی در اردوگاه شهید حبیب اللهی که روایتی است از تاریخ ایران اسلامی از قبل از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت ساله که باعث تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس میشود از دیگر برنامه های این اردو خواهد بود.