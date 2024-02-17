تست پزشکی موفقیت آمیز بود/ قرارداد مهاجم استقلال امضا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان که با ۹ امتیاز در رده شانزدهم جدول رده بندی قرار دارد به دنبال تقویت تیم خود است و از همین رو مدیران باشگاه استقلال با «اسو رستم» مهاجم عراقی تیم الشرطه به توافق رسیدند.

این بازیکن تست‌های پزشکی را پشت سر گذاشته و قرار است شامگاه شنبه ۲۸ بهمن قرارداد او رسماً به امضا برسد. به این ترتیب این بازیکن عراقی می‌تواند در صورت صلاحدید سید سیروس پور موسوی در بازی با آلومینیوم اراک تیم خود را همراهی کند.

تیم‌های استقلال و آلومینیوم روز چهارشنبه ۲ اسفند و از ساعت ۱۶ رو در روی هم قرار می‌گیرند.