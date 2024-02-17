نشست مسوولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیراندازی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، محمود خسروی‌وفا، و دکتر سید مناف هاشمی، رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و مسئولان این کمیته ظهر امروز( شنبه)، ۲۸ بهمن ماه با حضور در محل فدراسیون تیراندازی با مرتضی قربانی، ناصر رسولی و کبری غیاثی، رییس، دبیر و نایب رییس فدراسیون تیراندازی و کادر فنی تیم‌های ملی دیدار کردند.

نصرالله سجادی، مشاور عالی، محمد تابع، رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، فرهاد صدر، رییس آکادمی ملی المپیک، فرید فتاحیان، مدیر روابط بین الملل، محمد کاظمی، مدیر حراست کمیته ملی المپیک، خسروی‌وفا را همراهی کردند.

مریم طالبی، محسن نصر اصفهانی و نریمان نیکخو، کادر تیم های ملی نیز در این جلسه حضور داشتند.



در این نشست مسوولان فدراسیون برنامه‌ تیم‌های ملی تا المپیک پاریس ۲۰۲۴ شامل اردوها، اعزام های برون مرزی، تامین مهمات و مسابقات کسب سهمیه و آماده سازی را ارایه کردند.

مسابقات برزیل و قطر جهت کسب سهمیه المپیک و مسابقات باکو و مونیخ جهت آمادگی ورزشکاران این رشته از مهم ترین برنامه های اعزام فدراسیون تا پیش از المپیک پاریس است.

مرتضی قربانی، رییس فدراسیون تیراندازی در این دیدار تاکید کرد: مسیر پیش روی تیراندازی نیازمند حمایت‌های کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش است تا بتوانیم مهمات مورد نیاز را تامین و اعزام ها به بهترین نحو انجام شود.

مربی بدنساز، روانشناس و پزشک تغذیه از دیگر نیازهای تیراندازان بود که توسط کادر فنی اعلام شد.

مسوولان کمیته ملی المپیک نیز آمادگی خود را به منظور حمایت مادی و معنوی از فدراسیون تیراندازی جهت افزایش سهمیه و درخشش در المپیک را اعلام کردند.