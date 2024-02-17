رونمایی از پروژه راهبردی فناوری اطلاعات بازرسی (سهبا)

به گزارش خبرگزاری مهر، خدائیان در آئین رونمایی از پروژه راهبردی فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور (سهبا) از خدمت رسانی به مردم به عنوان یکی از الطاف خداوند متعال یاد کرد.
وی در ادامه به بخشی از اقدامات مرکز فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی طی چند مدت اخیر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هوشمند شدن امور در سطح دستگاههای اجرایی کشور به جد دنبال میشود و روز به روز به سرعت آن افزوده میشود، فلذا نظارت سازمان بازرسی نیز باید هوشمند باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت سازمان بازرسی کل کشور باید به گونهای باشد که اگر در اقصی نقاط کشور در دستگاهی سوءجریانی صورت گرفت، بلافاصله سیستم هشدار بدهد.
خدائیان از مرکز فناوری اطلاعات هر دستگاه به عنوان مغز هوشمند آن دستگاه یاد کرد و خواستار جذب زبدهترین نیروها در این حوزه شد.
در این مراسم علی هادی معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی، مهدی هدایتفر مدیرکل دفتر فناوری و تحلیل اطلاعات، مهدی بهادر مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاریهای بین المللی سازمان بازرسی و کارکنان حوزه فناوری حضور داشتند.
در جریان این مراسم از پروژه راهبردی فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور (سهبا) رونمایی شد.
نظر شما