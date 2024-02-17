برنامه تبلیغاتی کاندیداهای مجلس خبرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حامدی عصر شنبه در نشست ستاد انتخاباتی صدا و سیما در اردبیل، اظهار کرد: از امروز هم به شکل تلویزیونی و هم رادیویی از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح، ۱۶:۳۰ و ۱۹:۳۰ در سه نوبت برنامه‌های تلویزیونی و همچنین رادیویی کاندیداهای مجلس خبرگان پخش می‌شود.

وی تصریح کرد: سه کاندیدای مجلس خبرگان آیت‌الله سید حسن عاملی، آیت‌الله سید حسن عابدیان و حجت‌الاسلام یدالله صفری در قالب این برنامه‌ها تبلیغات خود را انجام می‌دهند تا با مشارکت مردم در ۱۱ اسفند از بین این سه نفر، ۲ نفر راهی مجلس خبرگان شود.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز اردبیل گفت: ضبط مناظرات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز در حال اتمام است و از هفته آینده شاهد پخش این برنامه‌ها از طریق صدا و سیمای مرکز اردبیل خواهیم بود.

حامدی افزود: در روزهای گذشته برای چهار حوزه انتخابیه برنامه‌های مناظره‌ای ضبط شد و طی امروز و فردا برنامه مناظره ۳۳ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین نیز به انجام می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۸ نفر امروز و ۱۵ نفر نیز فردا در قالب مناظره برنامه‌های خود را اجرایی کرده و در ۲ گروه به ۱۴ سؤال مطرح شده هر کدام به مدت سه دقیقه پاسخگو خواهند بود.

حامدی اضافه کرد: صدا و سیمای مرکز اردبیل در قالب پنج کانال مجزا در پنج حوزه انتخابیه برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها را پخش می‌کنند تا مردم بیشتر با رویکرد این کاندیداها آشنا شده و در رأی دادن شایسته و مناسب عمل کنند.

وی بیان کرد: سه نفر از این کاندیداها از حضور در برنامه مناظره انصراف دادند و در مجموع ۳۳ نفر در مدت ۲ روز در مناظرات حاضر شده و به سؤالات مطرح شده پاسخ خواهند داد.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز اردبیل ادامه داد: تلاش ما بر این است تا این برنامه‌ها به صورت مفید و مؤثر و مناظره‌ها به صورت چالشی انجام شده تا امکان رصد دقیق و همچنین آگاهی بیشتر مردم از برنامه‌های این کاندیداها فراهم آید.