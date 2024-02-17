مسطورا نماد تولیدات فرهنگی متناسب با نیاز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع در سی و هفتمین نشست سراسری مدیران و رؤسای ادارات قرآنی کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضا عزت‌زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام علی تقی‌زاده رئیس سازمان دارالقرآن کریم و معاونین وی، آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و مدیران ادارات قرآنی سراسر کشور به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در مجتمع طلاییه شیراز برگزار شد ابتدا به بررسی میزان تأثیرگذاری آموزه‌های قرآنی بر مخاطبین پرداخت و گفت: مسؤولان کنونی سازمان تبلیغات اسلامی و دارالقرآن کریم نگاه عمیق و راهبردی به عرصه قرآنی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: لازمه کنشگری ما به عنوان متصدیان ترویج فرهنگ قرآنی این است که ابتدا به مساله ایمان به خود قرآن توجه جدی کنیم و اگر ابعاد این موضوع استخراج شود و در سبد سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان مروج فرهنگ قرآنی قرار گیرد و سازمان می‌تواند بهتر از پیش مروج فرهنگ نورانیت قرآن باشد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع خاطرنشان کرد: خداوند در اِیه ۱۲۱ بقره می‌فرماید: «کسانی که کتاب بر آنها فرستادیم آن را خوانده و حق خواندن آن را (در مقام عمل نیز) بجا آورند، آنان اهل ایمانند و آنها که به کتاب خدا کافر شوند (و حق شناسی نکنند) آن گروه زیانکاران عالمند».

وی در تشریح این آیه گفت: بر اساس این آیه خود قرآن و میزان ایمان به ساحت قدسی آن مبنای اثبات کفر یا ایمان است و لازمه ایمان به قرآن نیز این است که قرآن در ساحت بینش، اخلاق و رفتار افراد جامعه ساری و جاری شود.

حجت الاسلام والمسلمین قانع افزود: اتفاق جدیدی که در دوره مدیریت جدید بر دارالقرآن کریم و سازمان تبلیغات اسلامی رخ داده حرکت در همین مسیر یعنی تعهد دادن به آیات قرآن است به این معنا که این نگاه در ساحت ترویج و تعمیق مفاهیم قرآنی و برنامه‌سازی های فرهنگی جاری شود.

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با رؤسای سازمان تبلیغات اسلامی دو موضوع را به عنوان سرفصل فعالیتی سازمان تبلیغات اسلامی مورد اشاره قرار دادند که اولی تبلیغ و دیگری ابتکار و نوآوری بود و یکی از مواضعی که باید ابتکار و نوآوری در حوزه تولید محتوا در آن مورد توجه قرار بگیرد مفاهیم قرآنی است.

باید متناسب با تغییرات اجتماعی تولیدات روزانه داشته باشیم

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در حوزه مفاهیم قرآنی حرف جدید بسیار است که باید آن را از قرآن و احادیث در بیاوریم و ابتکار را در آنها لحاظ کنیم و خلق مطالب جدید، تولید به معنای استنباط و کشف مفاهیم قرآنی و سپس در شیوه‌های گوناگون بیان کردن آن از جمله ضروریات این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سازمانی که در خط مقدم تربیت دینی جامعه قرار دارد باید متناسب با تغییرات اجتماعی تولیدات روزانه داشته باشیم و این اتفاق در دوره جدید مدیریت در سازمان تبلیغات اسلامی هم در مستورا و هم در مسطورا در حال انجام است.

حجت الاسلام و المسلمین قانع تاکید کرد: رفتن به سمت تولید محتوا متناسب بر شبکه نیازها و شبکه مخاطبان و برنامه‌سازی همراه با اجرا در میدان باعث می‌شود آن گفتمان سازی و جریان مفاهیم قرآنی مورد نیاز، لباس تحقق بر تن کند و به معنای دیگر ما در حوزه بهره‌برداری از ساحت قرآن کریم نیازمند شخصی‌سازی مفاهیم بر اساس نیازها و شبکه متفاوت مخاطبین هستیم؛ نیازهایی که شامل بانوان، مدیریت فرهنگی، فرق و مذاهب، تعلیم و تربیت و … می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: در حوزه برنامه سازی، اقدام و عملیات اگر به دنبال اقدام شایسته ملی در خور ساحت قدسی قرآن هستیم باید شبکه‌سازی گسترده و بین دستگاهی از ناحیه ستاد صورت بگیرد و سپس استان‌ها وارد اجرا شوند که این مساله با هماهنگی‌های ملی که از مرکز صورت می‌گیرد سبب انسجام و سرعت عمل بیشتر ما خواهد شد.

وی در پایان گفت: ما در حوزه برنامه‌سازی نیاز داریم که پیش از اجرای عملیات‌ها در میدان، دوره‌های ایده پردازی قرآنی را تمرین کرده و به اجرا در بیاوریم و به سمت شیوه‌های ابتکاری برویم و تمام ظرفیت‌ها را به کار بگیریم تا ساحت قرآن را به تمام عرصه‌ها تسری بدهیم.