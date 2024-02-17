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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس:

مسطورا نماد تولیدات فرهنگی متناسب با نیاز جامعه است

مسطورا نماد تولیدات فرهنگی متناسب با نیاز جامعه است

شیراز - مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت:این سازمان در خط مقدم تربیت دینی باید متناسب با تغییر جامعه، تولیدات روزانه داشته باشد که این امر با طرح‌ مسطورا محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع در سی و هفتمین نشست سراسری مدیران و رؤسای ادارات قرآنی کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضا عزت‌زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام علی تقی‌زاده رئیس سازمان دارالقرآن کریم و معاونین وی، آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و مدیران ادارات قرآنی سراسر کشور به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در مجتمع طلاییه شیراز برگزار شد ابتدا به بررسی میزان تأثیرگذاری آموزه‌های قرآنی بر مخاطبین پرداخت و گفت: مسؤولان کنونی سازمان تبلیغات اسلامی و دارالقرآن کریم نگاه عمیق و راهبردی به عرصه قرآنی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: لازمه کنشگری ما به عنوان متصدیان ترویج فرهنگ قرآنی این است که ابتدا به مساله ایمان به خود قرآن توجه جدی کنیم و اگر ابعاد این موضوع استخراج شود و در سبد سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان مروج فرهنگ قرآنی قرار گیرد و سازمان می‌تواند بهتر از پیش مروج فرهنگ نورانیت قرآن باشد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع خاطرنشان کرد: خداوند در اِیه ۱۲۱ بقره می‌فرماید: «کسانی که کتاب بر آنها فرستادیم آن را خوانده و حق خواندن آن را (در مقام عمل نیز) بجا آورند، آنان اهل ایمانند و آنها که به کتاب خدا کافر شوند (و حق شناسی نکنند) آن گروه زیانکاران عالمند».

وی در تشریح این آیه گفت: بر اساس این آیه خود قرآن و میزان ایمان به ساحت قدسی آن مبنای اثبات کفر یا ایمان است و لازمه ایمان به قرآن نیز این است که قرآن در ساحت بینش، اخلاق و رفتار افراد جامعه ساری و جاری شود.

حجت الاسلام والمسلمین قانع افزود: اتفاق جدیدی که در دوره مدیریت جدید بر دارالقرآن کریم و سازمان تبلیغات اسلامی رخ داده حرکت در همین مسیر یعنی تعهد دادن به آیات قرآن است به این معنا که این نگاه در ساحت ترویج و تعمیق مفاهیم قرآنی و برنامه‌سازی های فرهنگی جاری شود.

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با رؤسای سازمان تبلیغات اسلامی دو موضوع را به عنوان سرفصل فعالیتی سازمان تبلیغات اسلامی مورد اشاره قرار دادند که اولی تبلیغ و دیگری ابتکار و نوآوری بود و یکی از مواضعی که باید ابتکار و نوآوری در حوزه تولید محتوا در آن مورد توجه قرار بگیرد مفاهیم قرآنی است.

باید متناسب با تغییرات اجتماعی تولیدات روزانه داشته باشیم

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در حوزه مفاهیم قرآنی حرف جدید بسیار است که باید آن را از قرآن و احادیث در بیاوریم و ابتکار را در آنها لحاظ کنیم و خلق مطالب جدید، تولید به معنای استنباط و کشف مفاهیم قرآنی و سپس در شیوه‌های گوناگون بیان کردن آن از جمله ضروریات این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سازمانی که در خط مقدم تربیت دینی جامعه قرار دارد باید متناسب با تغییرات اجتماعی تولیدات روزانه داشته باشیم و این اتفاق در دوره جدید مدیریت در سازمان تبلیغات اسلامی هم در مستورا و هم در مسطورا در حال انجام است.

حجت الاسلام و المسلمین قانع تاکید کرد: رفتن به سمت تولید محتوا متناسب بر شبکه نیازها و شبکه مخاطبان و برنامه‌سازی همراه با اجرا در میدان باعث می‌شود آن گفتمان سازی و جریان مفاهیم قرآنی مورد نیاز، لباس تحقق بر تن کند و به معنای دیگر ما در حوزه بهره‌برداری از ساحت قرآن کریم نیازمند شخصی‌سازی مفاهیم بر اساس نیازها و شبکه متفاوت مخاطبین هستیم؛ نیازهایی که شامل بانوان، مدیریت فرهنگی، فرق و مذاهب، تعلیم و تربیت و … می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: در حوزه برنامه سازی، اقدام و عملیات اگر به دنبال اقدام شایسته ملی در خور ساحت قدسی قرآن هستیم باید شبکه‌سازی گسترده و بین دستگاهی از ناحیه ستاد صورت بگیرد و سپس استان‌ها وارد اجرا شوند که این مساله با هماهنگی‌های ملی که از مرکز صورت می‌گیرد سبب انسجام و سرعت عمل بیشتر ما خواهد شد.

وی در پایان گفت: ما در حوزه برنامه‌سازی نیاز داریم که پیش از اجرای عملیات‌ها در میدان، دوره‌های ایده پردازی قرآنی را تمرین کرده و به اجرا در بیاوریم و به سمت شیوه‌های ابتکاری برویم و تمام ظرفیت‌ها را به کار بگیریم تا ساحت قرآن را به تمام عرصه‌ها تسری بدهیم.

کد مطلب 6027074

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