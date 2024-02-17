مجریان انتخابات امین مردم، دولت و نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محنتی بعد از ظهر شنبه در نشست آموزشی نمایندگان فرماندار و کاربران رایانه شعب اخذ رأی بخش مرکزی، اظهار کرد: مجریان انتخابات به عنوان امین مردم، دولت و نظام اسلامی برای سلامت انتخاب برگزیده شده اند.

وی افزود: امانتداری و پایبندی مجریان انتخابات به ارزش‌های اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

فرماندار شهرستان دالاهو با اشاره بر اهمیت برگزاری انتخابات سالم، تصریح کرد: هدف اصلی ما برگزاری انتخاباتی سالم با رویکرد قانون مداری و امانت داری است.

وی ادامه داد: برای حضور حداکثری و مشارکت پرشور مردم هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد.

در ادامه این نشست قوانین انتخابات توسط دبیر انتخابات و نرم افزار انتخابات توسط کارگروه‌های رایانه شهرستان، به کاربران آموزش داده شد.