۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی قصرشیرین حین گشتزنی حوالی مرز پرویزخان به یک دستگاه کامیون تانکردار ویژه حمل سوخت مشکوک شدند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس پس از توقیف کامیون و در بازرسیهای انجام گرفته ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارزش محموله سوختی کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۸ میلیارد و ۲۵۰ ملیون ریال عنوان کرد و افزود: در این راستا پروندهای تشکیل و برای رسیدگیهای بیشتر به مراجع قضائی ارسال شد.
وی در پایان مبارزه با پدیده قاچاق خصوصاً قاچاق سوخت را از مهمترین برنامههای پلیس عنوان کرد.
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