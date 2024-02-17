۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی قصرشیرین حین گشت‌زنی حوالی مرز پرویزخان به یک دستگاه کامیون تانکردار ویژه حمل سوخت مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس پس از توقیف کامیون و در بازرسی‌های انجام گرفته ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارزش محموله سوختی کشف شده را طبق نظر کارشناسان ۸ میلیارد و ۲۵۰ ملیون ریال عنوان کرد و افزود: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و برای رسیدگی‌های بیشتر به مراجع قضائی ارسال شد.

وی در پایان مبارزه با پدیده قاچاق خصوصاً قاچاق سوخت را از مهمترین برنامه‌های پلیس عنوان کرد.