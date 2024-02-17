واحد های مسکونی دانشگاه های گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی در محل دانشگاههای استان گلستان به صورت همزمان با سراسر کشور و با فرمان رئیس جمهور آغاز شد.
وی افزود: جهت احداث ۸۰۷ واحد مسکونی برای نخبگان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و خوابگاههای متأهلی دانشگاهها تفاهم نامهای منعقد شد.
حسینی گفت: عملیات آماده سازی اراضی مورد نیاز این تفاهم نامه به مساحت ۳۲ هکتار در شهرهای بندرگز، گرگان و گنبد کاووس توسط امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن استان انجام خواهد شد.
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