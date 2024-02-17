امدادرسانی ۳۰۰ خودروی در راه مانده محور زنجان_تهم_چورزق

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی با بیان اینکه با بارش شدید برف در محور زنجان_تهم_چورزق بیش از ۳۰۰ خودرو در این مسیر ارتباطی با اختلال در تردد مواجه شدند، اظهار کرد: گشت‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان زنجان در ساعات اولیه بارش، وارد عمل شده و جهت جلوگیری از مسدود شدن محور به سرعت امدادرسانی به خودروها را انجام دادند.

وی به اقدامات انجام شده توسط راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان زنجان در ۵ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدام به موقع نیروهای راهداری، کل محور زنجان _ تهم _چورزق برف روبی و نمک‌پاشی شده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان زنجان با توضیح اینکه جاده لغزنده است و با کوچک‌ترین سبقت امکان لیز خوردگی و انحراف از مسیر برای خودروها وجود دارد، تاکید کرد: بستن زنجیر چرخ در این محور الزامی است و رانندگان احتیاط لازم در طی مسیر را لحاظ کرده تا منجر به ایجاد مشکل و مسدود شدن محور نشوند.

وی از مسافران خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و قبل از سفر از طریق وب سایت ۱۴۱.ir و یا شماره تلفن ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌های استان اطلاع یابند.