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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴

۱۲ پرونده صلاحیت استاندارد کیفیت در اصفهان بررسی شد

۱۲ پرونده صلاحیت استاندارد کیفیت در اصفهان بررسی شد

اصفهان - معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: ۱۲ پرونده در کارگروه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت اداره کل استاندارد استان اصفهان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مستأجران در جلسه کارگروه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان اصفهان اظهار کرد: ۱۲ پرونده از مدیران کنترل کیفیت (شامل مدیران کنترل کیفیت متقاضی صدور پروانه تائید صلاحیت با مدرک و رشته تحصیلی نا منطبق با تولیدات واحد تولیدی و مواردی جهت تعیین تکلیف) مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان افزود: در سال مزین به نام «مهار تورم و رشد تولید» حمایت از تولید با کیفیت از مهمترین اهداف این اداره کل است و در این راستا مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی به عنوان بازوان اجرایی اداره کل نقش بسیار مهمی در ارتقا سطح کیفی محصولات دارند.

کد مطلب 6027181

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