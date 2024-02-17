۱۲ پرونده صلاحیت استاندارد کیفیت در اصفهان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مستأجران در جلسه کارگروه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان اصفهان اظهار کرد: ۱۲ پرونده از مدیران کنترل کیفیت (شامل مدیران کنترل کیفیت متقاضی صدور پروانه تائید صلاحیت با مدرک و رشته تحصیلی نا منطبق با تولیدات واحد تولیدی و مواردی جهت تعیین تکلیف) مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان افزود: در سال مزین به نام «مهار تورم و رشد تولید» حمایت از تولید با کیفیت از مهمترین اهداف این اداره کل است و در این راستا مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی به عنوان بازوان اجرایی اداره کل نقش بسیار مهمی در ارتقا سطح کیفی محصولات دارند.