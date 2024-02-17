به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که چارلز مک‌گونیگال، مقام عالیرتبه اسبق اف‌بی‌آی به جرم دریافت ۲۲۵ هزار دلار از یکی از مأموران اطلاعاتی آلبانی به ۲۸ ماه زندان محکوم شده است.

مک‌گونیگال ۵۵ ساله به اتهام مخفی کردن دریافت مبلغ مذکور حین نظارت بر فعالیت‌های ضدجاسوسی و مرتبط با امنیت ملی به عنوان مأمور ارشد دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک حد فاصل سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، مجرم شناخته شد.

او پیش از این به اتهام همکاری با اولگ دِریپاسکا، اولیگارش روسِ تحت تحریم آمریکا به بیش از ۴ سال حبس محکوم شده بود. آمریکا از دریپاسکا به عنوان «مرید» ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نام برده است.

براساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، مک‌گونیگال دریافت پول از مقام آلبانیایی و همچنین همراهی او در سفرهای خارجی با اهداف تجاری را از اف‌بی‌آی مخفی کرده بود.