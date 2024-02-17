به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد: «معاون اول وزیر دادگستری، دادستان کل لیزا موناکو، و مشاور وزارت دادگستری استونی، تونیس سار، امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ از انتقال حدود ۵۰۰ هزار دلار از وجوه مصادره شده روسیه برای کمک به جنگ اوکراین به استونی خبر دادهاند.»
این اولین انتقال وجه از ایالات متحده به یک متحد خارجی با هدف کمک مستقیم به اوکراین است.
این وزارتخانه توضیح داد که وجوه مصادره شده به استونی منتقل شده است زیرا شرایط فعلی اجازه نمیدهد که مستقیماً آنها را به اوکراین منتقل کنند و خاطرنشان کرد: «استونی از این وجوه در پروژهای برای تسریع ارزیابی خسارت و تعمیرات اساسی سیستمهای توزیع و انتقال انرژی اوکراین استفاده میکند که توسط نیروهای روسی مورد حمله قرار گرفتهاند.»
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