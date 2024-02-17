برگزاری ۷۵ نشست بصیرتی ویژه انتخابات در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرادی زاده در گروه رسانه ها اظهار کرد: در راستای عمل به فرامین فرمانده معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین و اهمیت انتخابات اسفند ماه، با همکاری فرماندهان و مسؤولان سپاه و بسیج و مساعدت مسئولان ادارات در سطح استان، نشست‌های بصیرتی برگزار شد.

وی عنوان کرد: جلساتی با عنوان نشست بصیرتی با محوریت انتخابات و با حضور هشت نفر از سخنرانان کشوری از جمعه ۲۷ بهمن تا یکشنبه ۲۹ بهمن ماه به تعداد ۷۵ نشست در سطح استان در حال برگزاری است.

مرادی زاده ادامه داد: این نشست ها با حضور کارمندان، روحانیون و طلاب، بسیجیان، آحاد مردم و رأی اولی ها در سطح تمام شهرستان های استان یزد برگزار می شود.