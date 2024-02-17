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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۳

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه الغدیر خبر داد؛

برگزاری ۷۵ نشست بصیرتی ویژه انتخابات در استان یزد

برگزاری ۷۵ نشست بصیرتی ویژه انتخابات در استان یزد

یزد- جانشین مسؤول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر استان یزد از برگزاری ۷۵ نشست بصیرتی ویژه انتخابات در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرادی زاده در گروه رسانه ها اظهار کرد: در راستای عمل به فرامین فرمانده معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین و اهمیت انتخابات اسفند ماه، با همکاری فرماندهان و مسؤولان سپاه و بسیج و مساعدت مسئولان ادارات در سطح استان، نشست‌های بصیرتی برگزار شد.

وی عنوان کرد: جلساتی با عنوان نشست بصیرتی با محوریت انتخابات و با حضور هشت نفر از سخنرانان کشوری از جمعه ۲۷ بهمن تا یکشنبه ۲۹ بهمن ماه به تعداد ۷۵ نشست در سطح استان در حال برگزاری است.

مرادی زاده ادامه داد: این نشست ها با حضور کارمندان، روحانیون و طلاب، بسیجیان، آحاد مردم و رأی اولی ها در سطح تمام شهرستان های استان یزد برگزار می شود.

کد مطلب 6027213

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    نظرات

    • اکبر IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
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      نشست انتخاباتی پیشکش فکری برای تورم استانی الودگی شهرها ومهاجرت بی رویه به استان باشید

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