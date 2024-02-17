انجام ۷ عملیات مردم یاری پایگاه هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته

امیر سرتیپ دوم خلبان رحیم عینی در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات این عملیاتها پرداخت و اظهار کرد: خلبانان پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته با انجام هفت سورتی پرواز اورژانس هوایی توانستند در کمترین زمان ممکن مصدومان را به بیمارستان در استانهای کرمانشاه و همدان منتقل کنند.
وی افزود: طی این عملیاتها ۲ مورد سکته قلبی از شهر دالاهو و اسلام آبادغرب، یک مورد سوختگی شدید از شهرستان قصرشیرین و یک مورد تصادفی از ماهیدشت به بیمارستان کرمانشاه و ۲ مورد مشکل قلبی از شهرستانهای نهاوند و ملایر و یک خانم باردار از شهرستان اسدآباد به بیمارستان همدان منتقل شدند.
فرمانده پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه با اشاره به تفاهمنامه این پایگاه با وزارت بهداشت، بیان کرد: بالگردهای اورژانس هوایی پایگاه هوانیروز کرمانشاه وظیفه انتقال مصدومان و بیماران بدحال در مناطق دور افتاده، صعب العبور و… را به مراکز درمانی بر عهده دارد.
عینی تاکید کرد: اورژانس هوایی این پایگاه مجهز به تیم پزشکی اورژانس، دستگاه کمک تنفسی، دستگاه شوک و احیا و جعبه کمکهای اولیه است.
وی خاطر نشان کرد: اورژانس هوایی مستقر در استانهای همدان، لرستان، کردستان و کرمانشاه تحت فرماندهی پایگاه هوانیروز کرمانشاه قرار دارد و در مواقع ضروری بیماران و مصدومین را به مراکز درمانی منتقل میکند.
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