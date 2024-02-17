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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۴

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمانشاه خبر داد؛

انجام ۷ عملیات مردم یاری پایگاه هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته

انجام ۷ عملیات مردم یاری پایگاه هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته

کرمانشاه- فرمانده پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه از انجام هفت عملیات مردم یاری توسط بالگردهای این پایگاه طی هفته گذشته خبر داد.

امیر سرتیپ دوم خلبان رحیم عینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات این عملیات‌ها پرداخت و اظهار کرد: خلبانان پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته با انجام هفت سورتی پرواز اورژانس هوایی توانستند در کمترین زمان ممکن مصدومان را به بیمارستان در استان‌های کرمانشاه و همدان منتقل کنند.

وی افزود: طی این عملیات‌ها ۲ مورد سکته قلبی از شهر دالاهو و اسلام آبادغرب، یک مورد سوختگی شدید از شهرستان قصرشیرین و یک مورد تصادفی از ماهیدشت به بیمارستان کرمانشاه و ۲ مورد مشکل قلبی از شهرستان‌های نهاوند و ملایر و یک خانم باردار از شهرستان اسدآباد به بیمارستان همدان منتقل شدند.

فرمانده پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه با اشاره به تفاهم‌نامه این پایگاه با وزارت بهداشت، بیان کرد: بالگردهای اورژانس هوایی پایگاه هوانیروز کرمانشاه وظیفه انتقال مصدومان و بیماران بدحال در مناطق دور افتاده، صعب العبور و… را به مراکز درمانی بر عهده دارد.

عینی تاکید کرد: اورژانس هوایی این پایگاه مجهز به تیم پزشکی اورژانس، دستگاه کمک تنفسی، دستگاه شوک و احیا و جعبه کمک‌های اولیه است.

وی خاطر نشان کرد: اورژانس هوایی مستقر در استان‌های همدان، لرستان، کردستان و کرمانشاه تحت فرماندهی پایگاه هوانیروز کرمانشاه قرار دارد و در مواقع ضروری بیماران و مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌کند.

کد مطلب 6027229

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