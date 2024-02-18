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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۵

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان خبر داد؛

بازگشت روشنایی به روستاهای مریوان

بازگشت روشنایی به روستاهای مریوان

مریوان_مدیر توزیع برق شهرستان مریوان گفت: با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی توزیع برق مریوان، برق روستاهای بخش سرشیو پس از بارش سنگین برف و باران و رانش زمین به شبکه سراسری متصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله آذری شامگاه شنبه به خبرنگاران رسانه‌ها با اشاره به آسیب گسترده شبکه توزیع برق روستاهای این شهرستان در اثر بارش سنگین برف و باران و رانش زمین طی دو روز گذشته اعلام کرد: به علت بارش شدید برف و باران شبکه ی برق چندین روستا دچار آسیب جدی و اختلال شده بود که با اعزام ۶ اکیپ عملیاتی و نیروهای اجرایی, بطول ۳ کیلومتر خط فشار متوسط اصلاح و به شبکه سراسری برق وصل شد.

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان با تاکید بر اینکه شبکه برق شهرستان مریوان اکنون کاملاً پایدار است و مشکلی در تأمین برق هموطنان وجود ندارد افزود: عملیات برقدار کردن ۵ روستایی که دچار اختلال و خاموشی شده بود به اتمام رسید و برق همه ی مشترکان بخش روستایی در کمترین زمان ممکن تأمین گردید.

آذری در ادامه گفت: عوامل اجرایی و واحدهای عملیات و اتفاقات روستایی برق شهرستان مریوان تمامی تجهیزات و امکانات لازم را برای برقدار کردن روستاهای این شهرستان به جهت تسریع در رفع خاموشی‌ها بکارگیری نمودند.

وی تصریح کرد: طی عملیات برقدار نمودن روستاهای آسیب دیده، خاموشی روستاهای کانی تمرخان, توراخ تپه و قمچیان با تلاش و همت جمعی از طریق احداث شبکه و اتصال به شبکه سراسری رفع و روستای گوگجه بوسیله دیزل ژنراتور به شبکه برق سراسری متصل شد.

گفتنی است؛ روند تعمیرات و اصلاح شبکه‌های برق آسیب‌دیده در شهرستان‌های سقز و دیواندره همچنان در قالب بیش از ۶۰ اکیپ عملیاتی ادامه دارد

کد مطلب 6028350

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