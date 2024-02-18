حجت الاسلام هادی خلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود (عج) برنامه‌های دهه مهدویت از ۵ تا ۱۵ شعبان المعظم مقارن با ۲۶ بهمن ماه آغاز و تا ۶ اسفند ماه سال جاری در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه جشن‌های نیمه شعبان به صورت مردمی در مساجد، بقاع متبرکه و حرم مطهر امامزادگان برگزار می‌شود، ادامه داد: دهه مهدویت در استان مرکزی همراه با پویش ملی «مهدیه ایران» و «مرا دریاب» با محوریت مشارکت و مقاومت گرامی داشته می‌شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: در روز نیمه شعبان شادپیمایی منتظران ظهور با عنوان «روز امید» با مشارکت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام خلیلی افزود: طی جلسه‌ای با اصناف مقرر شد نمایشگاه عرضه محصولات با تخفیف ۳۰ درصدی از سوی کسبه و بازاریان مؤمن و خداجو در آستانه شب عید نوروز و نیمه شعبان در اراک دایر شود.

وی به پویش «هر خانه یک پرچم» اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های مهدویت ویژه کارکنان ادارات، نورافشانی آسمان شهر در شب نیمه شعبان، سخنرانی با موضوع مهدویت در بقاع متبرکه استان، برگزاری مسابقات کتابخوانی و برپایی موکب‌های پذیرایی از دیگر برنامه‌ها به مناسبت ولادت حضرت مهدی موعود (عج) است.

وی بر توسعه و گسترش سه شنبه‌های مهدوی تاکید کرد و افزود: این برنامه با هدف زمینه سازی برای حکومت مهدوی در قالب پویشی مردمی اجرا می‌شود که توانسته به مانوری برای تمرین سبک زندگی بین نوجوانان و جوانان تبدیل شود.