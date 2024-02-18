به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری روز یکشنبه ۲ در نشست با مدیر پروژه‌های اربعین سازمان شهرداری‌های کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه تا ۱۵ سال آینده کنگره اربعین در تابستان و هوای گرم برگزار می‌شود پیش‌بینی نیازمندی‌های زائران از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: برگزاری کنگره اربعین و خدمت به زوار عتبات عالیات وظیفه بسیار سنگینی است زیرا در یک زمان کوتاه میلیون‌ها نفر مهمان وارد یک شهر ۲۰ هزار نفری می‌شوند و از آن تردد می‌کنند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: الزامات و امکانات مورد نیاز زائران در مهران نظیر نیازهای خوراکی، بهداشتی، رفاهی، مذهبی، سایبان و… باید پیش‌بینی و فراهم شود.

هژبری تصریح کرد: در این مدت زیرساخت‌های خوبی در مسیر اربعین اجرا شده اما واقعیت این است نیازمندی‌های ما بسیار بیشتر از کارهای انجام شده است و هنوز تا برگزاری کنگره اربعین بدون دغدغه فاصله زیادی داریم.

وی خاطرنشان کرد: محل اسکان زوار، روشنایی مسیرهای تردد در مرز، اردوگاه روستای زنجیره، احداث ۳ تقاطع غیر همسطح در کمربندی شرقی ایلام، آذر و ورودی صالح آباد، محوطه‌سازی ورودی شباب، تکمیل زیرساخت‌های سایت اسکان زائرین در چغاسبز، ساماندهی و نصب اِلمان میدان اربعین مهران، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز موکب‌ها و همچنین ساماندهی آنان در مرز، رفع چالش کمبود وسایل نقلیه در حوزه حمل و نقل، افزایش طول باند فرودگاه مهران برای استفاده از هواپیماهای ارتش در ایام اربعین، اجرای سایبان در مسیرهای تردد زوار، ایجاد پایگاه‌های امدادی بین راهی، رفع کمبود ماشین آلات شهرداری‌ها و ایجاد شهرک اربعین در مهران با امکاناتی نظیر زائرسرا، درمانگاه، خوابگاه، پاسگاه و… از مهمترین نیازهای استان ایلام برای برگزاری کنگره اربعین هستند که امیدواریم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این زمینه همکاری لازم را با استان داشته باشد.