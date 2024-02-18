اختتامیه ۲ جشنواره هنری و فرهنگی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا هراسانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برپایی جشنواره کوتاه سکانس حماسه و اختتامیه مسابقه کتابخوانی لبخند یک معجزه اظهار کرد: جشنواره فیلم کوتاه ۱۰ سال در استان اجرا می‌شود و به عنوان یک برند برای استان است.

وی با عنوان اینکه فراخوان جشنواره از تیر ماه سال قبل صادر شد، گفت: فیلم‌های زیادی از خارج از استان به این جشنواره ارسال شده است و این در حالی که این جشنواره مختص فیلمسازان استان مازندران بوده است.

وی گفت: جشنواره در ۵ بخش فیلم‌های داستانی، مستند، پویانمایی، کلیپ و نماهنگ برگزار می‌شود و ولایت رهبری، شهدای جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و شهدای هنرمند از موضوعات بوده است.

هراسانی ایران مقتدر و بیان پیشرفت‌های استان و کشور در بخش‌های مختلف را از دیگر موضوعات و محورهای جشنواره بیان کرد و گفت: معرفی جوانان و زنان موفق در تراز انقلاب اسلامی از دیگر بخش‌ها بوده است.

مسؤول بسیج هنرمندان مازندران با بیان اینکه رسانه و فضای مجازی از تاثیرگذارترین ابزارها به شمار می‌رود، گفت: مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه بوده است.

وی جذب سازماندهی و به کارگیری بسیجیان را هدف مهم بیان کرد و گفت: در استان مازندران شش هزار هنرمند بسیجی فعالیت می‌کنند در ۱۰ رشته هنری سازماندهی شدند.

هراسانی با اظهار اینکه آثار رسیده به جشنواره در سه مرحله داوری شده است، گفت: در مجموع ۴۵ اثر به مرحله پایانی راه پیدا کردند و در مراسم اختتامیه هنرمندان و فیلمسازان مطرح کشور حضور دارند.

مسؤول بسیج هنرمندان مازندران اکران فیلم‌های داوری شده را از بخش‌های جشنواره بیان کرد و گفت: اکران فیلم‌ها به صورت رایگان در سینما سپهر ساری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه دو فیلم نیز به صورت ویژه در جشنواره اکران می‌شود، گفت: این فیلم‌ها خارج از بخش مسابقه و به صورت مهمان اکران می‌شود.