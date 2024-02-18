الزامات ارتقای مهارتهای عمومی دانش آموختگان دانشگاهی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با مشارکت شبکه متخصصان آموزش عالی، میز پژوهشی با عنوان «الزامات احصا و ارتقای مهارت‌های عمومی دانش آموختگان دانشگاهی در جهت اشتغال آنان» به منظور معرفی، طرح مساله و موضوعات اساسی میز و همچنین مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، برگزار می‌کند.

محمدجواد صالحی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سید جمیل احمدی مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی و سرپرست دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای از جمله سخنرانان این میز پژوهشی هستند.

این میز پژوهشی ۳۰ بهمن ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در محل مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.