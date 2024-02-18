  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

الزامات ارتقای مهارتهای عمومی دانش آموختگان دانشگاهی بررسی می شود

الزامات ارتقای مهارتهای عمومی دانش آموختگان دانشگاهی بررسی می شود

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی میز پژوهشی با عنوان «الزامات احصا و ارتقای مهارت‌های عمومی دانش آموختگان دانشگاهی در جهت اشتغال آنان» برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با مشارکت شبکه متخصصان آموزش عالی، میز پژوهشی با عنوان «الزامات احصا و ارتقای مهارت‌های عمومی دانش آموختگان دانشگاهی در جهت اشتغال آنان» به منظور معرفی، طرح مساله و موضوعات اساسی میز و همچنین مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، برگزار می‌کند.

محمدجواد صالحی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سید جمیل احمدی مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی و سرپرست دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای از جمله سخنرانان این میز پژوهشی هستند.

این میز پژوهشی ۳۰ بهمن ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در محل مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

الزامات ارتقای مهارتهای عمومی دانش آموختگان دانشگاهی بررسی می شود

کد مطلب 6028537
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها