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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

بدون احتساب فروش «فیلم فجر ۴۲»؛

فروش‌ سینماها در هفته آخر بهمن اعلام شد/ ۵۰۰ هزار مخاطب در سینما

فروش‌ سینماها در هفته آخر بهمن اعلام شد/ ۵۰۰ هزار مخاطب در سینما

فروش سینمای ایران از ۲۱ تا ۲۷ بهمن بدون احتساب فروش جشنواره فیلم فجر به بیش از ۲۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان رسید، همچنین در این هفته ۵۴۷ هزار و ۲۴۶ نفر به تماشای فیلم‌های اکران شده نشستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، فیلم‌های سینمایی «هاوایی» با فروش بیش از ۸ میلیارد و ۶۲۶ میلیون تومان، «هتل» با فروش بیش از ۶ میلیارد ۸۸۸ میلیون تومان، «ویلای ساحلی» با فروش بیش از ۳ میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان، «فسیل» با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان و «ورود و خروج ممنوع» با فروش بیش از یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون تومان به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم فروش‌های میلیاردی جدول فروش فیلم‌های آخرین هفته بهمن بدون احتساب فروش جشنواره فیلم فجر را به خود اختصاص دادند.

فروش‌ سینماها در هفته آخر بهمن اعلام شد/ ۵۰۰ هزار مخاطب در سینما

همچنین، فیلم‌های «مسافری از گانورا» با فروش بیش از ۸۹۲ میلیون تومان، «بچه زرنگ» با فروش بیش از ۶۰۹ میلیون تومان، «نارگیل ۲» با فروش بیش از ۵۵۹ میلیون تومان، «روشن» با فروش بیش از ۱۶۷ میلیون تومان، «ضد» با فروش بیش از ۱۴۶ میلیون تومان و «جوجه تیغی» با فروش بیش از ۱۰۴ میلیون تومان رتبه‌های ششم تا یازدهم جدول فروش این هفته جای گرفتند.

کد مطلب 6028571

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