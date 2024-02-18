  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

ثبت رکورد ملی در ریکرو بانوان توسط مبینا فلاح

ثبت رکورد ملی در ریکرو بانوان توسط مبینا فلاح

مبینا فلاح با امتیاز ۶۶۲ رکورد ملی ریکرو بانوان را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تیراندازی با کمان، در جریان مسابقات مرحله ششم رنکینگ کشوری در تیراندازی با کمان و در ماده ریکرو بانوان، مبینا فلاح با امتیاز ۶۶۲ رکورد ملی بانوان را به نام خود ثبت کرد.

رکورد بین‌المللی ریکرو بانوان در اختیار زهرا نعمتی با امتیاز ۶۶۱ است که در جریان مسابقات جهانی چک به نام خود ثبت کرده بود.

کد مطلب 6029693
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها