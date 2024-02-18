ثبت رکورد ملی در ریکرو بانوان توسط مبینا فلاح

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تیراندازی با کمان، در جریان مسابقات مرحله ششم رنکینگ کشوری در تیراندازی با کمان و در ماده ریکرو بانوان، مبینا فلاح با امتیاز ۶۶۲ رکورد ملی بانوان را به نام خود ثبت کرد.



رکورد بین‌المللی ریکرو بانوان در اختیار زهرا نعمتی با امتیاز ۶۶۱ است که در جریان مسابقات جهانی چک به نام خود ثبت کرده بود.