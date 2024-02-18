بازرسان طبق قانون به وظایف خود در روز انتخابات عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی ظهر یکشنبه در جلسه توجیهی و آموزشی اعضای هیأت بازرسی انتخابات شفت اظهار کرد: بازرسان انتخابات نقش قابل توجهی در تضمین امنیت انتخابات دارند و در واقع از سوی دولت و به عنوان نمایندگان مردم بر انتخابات نظارت و بازرسی می‌کنند.

فرماندار شفت بیان کرد: بازرسان مجاز به حضور در تمام مراحل انتخابات از زمان ثبت نام تا شمارش و قرائت آرا هستند و مواردی را که بر اساس قانون تخلف محسوب می‌شود، باید گزارش دهند.

وی اضافه کرد: بازرسان در روز اخذ رأی به هیچ عنوان نباید اقدام به نوشتن تعرفه و یا شرکت در فرایند رأی گیری کنند، چون این موارد تخلف محرز است و قانون گذار جرایم سنگین و بدون چشم پوشی برای آن در نظر گرفته است.

نقدی ادامه داد: اعضای هیأت‌های بازرسی انتخابات با نمایندگان فرمانداری در شعب اخذ رأی و هیئت‌های نظارت نهایت همکاری لازم را داشته باشند و درعین‌حال با دقت و جدیت به وظایف قانونی خود در تمام مراحل انتخابات عمل کنند تا شاهد برگزاری انتخاباتی سالم باشیم.

وی با بیان اینکه ۱۱۹ بازرس بر سلامت انتخابات شفت نظارت می‌کنند، گفت: بازرسان در تمامی شعب اخذ رأی حضور خواهند داشت و یک هیأت بازرسی متشکل از ۱۲ نفر سربازرس نیز بر روند فعالیت این بازرس‌ها در شعب اخذ رأی نظارت خواهند کرد.

نقدی گفت: هدف از اجرای این دوره آموزشی را ارتقای سطح آگاهی اعضا هیأت بازرسی انتخابات برای برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اصل بی طرفی و امانت داری و فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو است.

فرماندار شهرستان شفت با اشاره به اینکه شهرستان آماده برگزاری انتخابات باشکوه است، گفت: بازرسان نیز باید به وظایف خود در روز انتخابات آگاه بوده و طبق دستورالعمل ابلاغی به آنان عمل کنند.