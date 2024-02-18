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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خبرداد؛

امواج همرفتی مهمان اصفهان/ بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود

امواج همرفتی مهمان اصفهان/ بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود

اصفهان- رییس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گذر متناوب امواج همرفتی تا اواسط هفته جاری و احتمال بارش‌های پراکنده در مناطقی از استان خبرداد.

لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به گذر متناوب امواج به ویژه از نیمه شمالی استان و ایجاد شرایط همرفتی از امروز بعداز ظهر تا اواسط هفته جاری اشاره و اظهار کرد: از عصر امروز افزایش ابر را بیشتر مناطق استان انتظار داریم و در نیمه شمالی گاهی وزش باد به نسبت شدید و بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از بعدازظهر فردا دوشنبه در مناطق مرکزی استان نیز احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی افزود: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت و فریدونشهر با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.

کد مطلب 6029904

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