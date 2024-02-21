لزوم تدوین سند جامع تحول خوزستان/ انسجام لازمه مسوولان استان است

حجت الاسلام حسین رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: استان خوزستان نیازمند یک سند جامع تحول در همه حیطه‌ها و زمینه‌ها است؛ البته این سند باید برای همه اقشار مختلف مردم و همه مناطق استان از جمله شهرها، روستاها تهیه و تدوین بشود.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خوزستان اضافه کرد: سند جامع تحول برای خوزستان باید توسط نخبگان، اساتید، دانشمندان و علمای استان تهیه و ایجاد بشود؛ همچنین مبنای این سند باید فرامین امامین نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، سند چشم‌انداز، برنامه توسعه هفتم کشور و اقتضائات میدانی - منطقه‌ای خوزستان باشد.

وی در ادامه «انسجام» و «وحدت» را لازمه تحقق اهداف سند تحول جامع برای خوزستان دانست و ادامه داد: همه اقشار خوزستان باید برای ایجاد تحول و تکامل و همچنین ارتقای علمی، تربیتی – آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خوزستان گرد هم بیایند و با هم متحد بشوند.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خوزستان گفت: همه ما باید برای رفع مشکل‌ها و معضل‌های این استان تلاش و جان‌فشانی کنیم خواه این تلاش از طریق ارتباط و پیگیری با مسؤولان کشوری یا استانی باشد.

حجت الاسلام رفیعی به اضلاع انسجام و وحدت در سند تحول جامع برای خوزستان اشاره کرد و گفت: اعضای خبرگان رهبری با محوریت نماینده ولی فقیه در خوزستان، عوامل اجرایی استان و عوامل تقننی استان از اضلاع مهم در انسجام سند تحول جامع برای خوزستان هستند که باید هدفشان صرفاً و به طور مشترک برای ایجاد تغییر و توسعه در استان باشد.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خوزستان تاکید کرد: خروجی انسجام و وحدت در سند تحول جامع برای خوزستان بی شک شایسته سالاری در استان است و مسأله تبعیض در خوزستان کنار گذاشته می‌شود.