به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فیض اللهی یکشنبه در دوره آموزشی ویژه سربازرسان و بازرسان انتخابات شهرستان بهار که در فرهنگسرای آیت الله بهاری (ره) برگزار شد، اظهار کرد: هیاتهای بازرسی و نظارت، بدون هیچگونه جهت گیری و با رعایت اصل بی طرفی، در مسیر صیانت از آرای مردم حرکت خواهند کرد.
وی افزود: کار اصلی بازرسان اطمینانبخشی و عمل کردن به چهارچوب وظایف قانونی برای اطمینان بخشی به مردم برای اجرای انتخابات سالم و صیانت از آرا است.
فرماندار شهرستان بهار با اشاره به اینکه هرچه اطمینان جامعه به سلامت و امنیت انتخابات بیشتر باشد، نقشههای دشمن در ایجاد یأس و ناامیدی به نتیجه نخواهد رسید و مشارکت افزایش خواهد یافت، از فرمایشات ائمه جمعه بهار، لالجین، صالح آباد و مهاجران تقدیر کرد.
این مسئول با تصریح بر اینکه ما شاهد بودهایم که ائمه جمعه شهرستان دغدغه برگزاری انتخاباتی سالم را دارند، در صحنه هستند و به مقوله انتخابات اهتمام ویژه دارند، تصریح کرد: بدون هیچ تردیدی همه مسئولین، دلسوز و خادم نظام و انقلاب اسلامی هستند و برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و باصلابت تلاش خواهند کرد.
نظر شما