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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی- امارات

برتری قاطع «عمان» برابر «مکزیک»/ گام سخت عمان برای صعود

برتری قاطع «عمان» برابر «مکزیک»/ گام سخت عمان برای صعود

تیم ملی فوتبال ساحلی عمان در رقابت های جام جهانی امارات برابر مکزیک به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی امارات، امروز یک شنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تیم‌های ملی فوتبال عمان و مکزیک به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری ۵ بر ۲ عمان به پایان رسید.

عمان در دیدار نخست خود با نتیجه ۵ بر ۳ از برزیل شکست خورده بود مکزیک هم ۸ بر ۲ برابر پرتغال تن به شکست داده بود.

در جدول رده بندی گروه D تیم‌های پرتغال، برزیل و عمان با ۳ امتیاز و به دلیل اختلاف در تفاضل گل، اول تا سوم هستند و مکزیک هم بدون امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

در دیگر دیدار این گروه هم از ساعت ۲۰:۳۰ تیم‌های مدعی برزیل و پرتغال فینال زودهنگام این مسابقات را برگزار خواهند کرد.

عمان برای آنکه بتواند به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند در دیدار سوم خود باید در جدالی سخت به مصاف پرتغال برود.

کد مطلب 6030935

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