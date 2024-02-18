به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری در جلسه توجیهی داوطلبان انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در تالار شهر قم اظهار داشت: تمام تلاش ما بر برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در استان قم است و به هیچ عنوان از کاندیدایی حمایت نکرده ایم و احدی از مسؤولان استان اجازه حمایت از کاندیدایی را ندارد.

وی تاکید کرد: در استانداری قم حتی یک کارشناس، برای فعالیت انتخاباتی در حمایت از یک نامزد باید مرخصی بدون حقوق بگیرد و برای آن فرد کار کند.

استاندار قم بیان کرد: حمایت مردم باعث شده است تا نظام مقدس جمهوری اسلامی بر قله افتخار و اقتدار قرار گیرد و این در حالیست که پیش از انقلاب باید برای کارهای مملکت از کشورهای استعمارگر اجازه می‌گرفتیم، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی دیگر کشورها برای اتفاقات مهم در منطقه باید از ما اجازه بگیرند.

وی ابراز داشت: یکی از برگ‌های زرین افتخارات نظام اسلامی، برگزاری انتخابات است و این در صورتی است که در بسیاری کشورهای مدعی دموکراسی، مردم صندوق رأی را به خود ندیده اند ولی سران آن‌ها مدعی مردم‌سالاری هستند در حالی که مردم کوچک‌ترین نقشی در امور کشورشان ندارند.

آقامیری بیان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که دکترین نظام آن را امام راحل نوشته است، نظامی مترقی داریم که به برکت خون شهدا توانسته ایم ۴۵ سال آن را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: افتخار نظام ما به مردمی بودن آن است و در نظامی هستیم که مسؤولان با رأی مردم انتخاب می‌شوند و نامزدها در معرض انتخاب مردم هستند و آنان با ایده و تفکرات خاصی که برای خود دارند آرا را جلب کرده و وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند.

آقامیری با اشاره به اینکه انتخابات اسفندماه به تاکید رهبر معظم انقلاب باید باشکوه برگزار شود گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات برای وزن کشی سیاسی ایران در سطح بین الملل مهم است و هر چه مشارکت بیشتر باشد، اثرگذاری کنش سیاسی ما در مجامع بین الملل بیشتر خواهد بود.

استاندار قم ابراز داشت: دشمن می‌خواهد مردم ما در انتخابات شرکت نکنند و در این راستا تلقین می‌کنند که دولت ایران نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند اما به همه یاوه گویان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت می‌گوئیم که با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور، ایران توانسته است به رشد اقتصادی دست یابد و این همان اقتصاد مقاومتی است.

وی تاکید کرد: مسؤولان باید تمام تلاش خود را خرج کنند تا مشارکت در انتخابات حداکثری شود، این در حالیست که دشمن سیلی اول خود را در روزهای اخیر در راهپیمایی پر شکوه ۲۲ بهمن خورده اند، ولی باز هم در تلاش برای ناامید کردن مردم ایران هستند، اما مردم ما هر روز امیدوارتر خواهند بود و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمود به قله نزدیک هستیم و به زودی بر قله اقتدار خواهیم ایستاد.