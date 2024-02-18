به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «درآمدی بر هویّت ملّی در اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)» نوشته عباسعلی رهبر ظهر امروز یکشنبه ۲۹ اسفند توسط انتشارات انقلاب اسلامی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

در ابتدای این‌مراسم که با اجرای راحله امینیان برگزار شد، امیر خوراکیان رئیس کتابخانه ملی و موزه ملک گفت: ما در یک رویکرد تازه‌تر تلاش داریم علاوه بر اینکه این مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک باشد نقش بیشتری در تحولات اجتماعی داشته باشیم، در نتیجه رویدادهای متنوع‌تری در این مجموعه بر گزار می‌شود. اداره کتابخانه و صیانت از نسخ نفیس را اولویت خود می‌دانیم اما باید علاوه بر این نقش مهمی در مسئله کتاب و کتابخوانی داشته باشیم و در صدر همه این مطالب این حوزه باید توسعه یابد.

وی افزود: از برگزاری این برنامه خرسندیم و امیدواریم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های این مجموعه این رویدادها مفصل‌تر باشند.

در ادامه این‌برنامه محمد اسحاقی معاون آموزش و پژوهش دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: هویت ملی از منظرهای مختلف دارای ارزش ملی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی دارای شخصیتی متنوع هستند و ما با یک مرجع دینی، اندیشمند، هنرشناس و جریان شناس مواجه هستیم و این کار از جنبه‌ای سخت و از جنبه دیگر آسان می‌کند چراکه با یک منظومه فکری مواجه هستیم که در یک دوران طولانی تجربه زیسته و شناخت جریان‌های ملی را درک کردند.

وی افزود: شخصیتی که با تعلیمات قرآن تربیت شده است و شما نمی‌توانید این هارا از یکدیگر جدا کنید. برای مثال بیانات رهبری با مضمون سیاسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و انتزاعی نیست و در طول زمان یک کل را تشکیل می‌دهند. بنابراین در این جهت باید شناخت درست، ترویج، تبیین و زمینه تحقق فراهم شود. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در زمینه هویت ملی با همکاری اساتید، پژوهش‌های متنوعی دارد که به کمک قلم و طراحی انتشارات انقلاب اسلامی کتاب‌ها را در ظاهری زیبا منتشر می‌کند

معاون آموزش و پژوهش دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: معمولاً هویت یعنی بخشی از اشتراکات جامعه که جداکننده است اما از نظر نویسنده این کتاب ابعاد سه گانه هویت ما شامل بعد اسلامی، ایرانی و انقلابی می‌شود.

رهبر انقلاب عدم استقلال را آفت تخریب‌گر هویت ملی می‌دانند

در ادامه این مراسم عباسعلی رهبر نویسنده کتاب گفت: شاید یکی از مصادیق مهم در بحث هویت ما بحث ارزش‌های دینی و اهل بیت و بالاخص امام رضاست. در باب این کتاب و بحث هویت ملی به طور خاص اتفاق مهمی افتاد که بتوانیم از ظرفیت‌های دانشگاهی برای تبیین موضوعاتی که در اندیشه رهبری است استفاده کنیم و بحث هویت ملی را بازخوانی کنیم در مجموع سخنرانی‌های ایشان به یک مفاهیم رسیدیم که در جلسه‌ای با حضور ۵۰ نفر از اساتید خوارزمی درباره آن صحبت کردم که هم برایشان جالب بود و هم ناراحت بودند که اطلاعی از اندیشه مقام معظم رهبری نداشتند.

وی افزود: در این کتاب همانطور که گفته شد بحث مقدمات روش شناسانه و نظری مورد توجه بوده و در قالب دو فصل به یک‌نظریه اولیه از نویسنده می‌رسیم. از سخنرانی‌های رهبری می‌توان این برداشت و ادعای اولیه را داشته باشیم که به هویت ملی در نگاه رهبری رسیدیم البته این کتاب درآمدی بر این مسئله است. در بررسی هویت ملی بحث همسان گرایی را داریم که در یک بسته سه وجهی تعقل و تعهد و آگاهی تاریخی به موضوعات آن پرداختیم.

این‌نویسنده در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در بحث سکولاریسم فضای هویتی را مطرح می‌کنند و آفت تخریب‌گر هویت ملی را عدم استقلال می‌دانند. از بعد نظری ما در یک نگاه ۱۱ گانه وارد فهم هویت ملی از نگاه رهبری شدیم و به بحث‌های ارزشی و احساسی و نوع رفتار هویت ملی در نگاه معظم له توجه کردیم. همچنین سعی کردیم این ۱۱ عامل را در منطق معرفتی خاص در بحث‌های تاریخی، اجتماعی و زبانی بررسی کنیم.

رهبر گفت: در بحث فرهنگ و سیاست اساتید متعددی دیدم و شاید اکثریت افرادی که در باب شناخت مردم ایران صحبت کردند به عزت مردم ایران به خصوص در صد سال اخیر توجه نکردند اما رهبر انقلاب اسلامی مردم ما را مردم آزاد و عزتمند می‌دانند و در بحث مردم سالاری توجه ایشان به حضور حداکثری مردم و مشارکت آنها را می‌بنیم. مقام معظم رهبری نجابت ملی را در قالب هویت اصیل ایرانی و اسلامی نشان می‌دهند و معتقدند که اگر گرد و غبار تحریف را از هویت ملی برداریم به یک ملت دارای آبروی جهانی تبدیل می‌شویم. ایشان از معدود هویت پژوهانی اند که به سطح منطقه‌ای در باب هویت توجه می‌کنند و در سطح منطقه‌ای بحث اتحاد را در قالب هویت اسلامی می‌بینند. همچنین در سطح ملی به هویت صلح بین المللی توجه دارند.

موضوع هویت ملی بحث عظیمی است

آخرین‌سخنران این‌مراسم موسی نجفی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود که گفت: زمانی به برخی موضوعات می‌پردازیم که خود چند چند موضوع را می‌توانند در برگیرند، طبیعی است که اگر آن موضوع مبهم باشد باقی هم مبهم می‌شود. در این کتاب مطالبی که مربوط به رهبری است را به شکل نظری می بی نم اما این مبانی درباره مقام معظم رهبری عملی هستند. به خصوص بحث هویت ملی که در سطح کشور اقلیت زیادی داریم و باید با احتیاط زیادی همراه باشد.

وی گفت: رهبر انقلاب اسلامی یک کتاب درباره هویت ندارند و کنارهم گذاشتن سخنان ایشان در این باب در طول قبل از انقلاب و ریاست جمهوری و رهبری ایشان بسیار سخت است. هویت ملی در اندیشه رهبری بحث بازیابی و بازسازی دارد چون نویسنده باید از خودش آن را تبدیل به کتاب کند. موضوع هویت ملی بحث عظیمی است و صحبت‌های رهبر انقلاب نیز همینطور پس باید سال‌های سال روی آن کار کرد و از زاویه فلسفی به آن نگاه کرد.