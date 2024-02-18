موضوع تبیین مهدویت در جشن های نیمه شعبان مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر شنبه در نشست ستاد نیمه شعبان استان اظهار داشت: علاوه بر فضا سازی و برگزاری جشن‌ها می‌بایست موضوع مهدویت وو منتظران واقعی نیز برای مردم تبیین شود.

وی بر شاد بودن ظاهری که مربوط به شاد بودن محله‌ها و خیابان‌ها است تاکید کرد و افزود: این جشن‌ها و اعیاد باید در استان پر رنگ شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام نیز درخصوص برگزاری جشن‌ها در نیمه شعبان در سراسر استان عنوان کرد: مبنای برگزاری این مراسم‌ها توسط مردم، تشکل‌های دینی، هیات‌های مذهبی و اصناف باشد.

حجت الاسلام علی رحیمی اضافه کرد: از مهم‌ترین برنامه‌ها استان جشن خیابانی است که در ایلام و سایر شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.