  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۲

امام جمعه ایلام:

موضوع تبیین مهدویت در جشن های نیمه شعبان مدنظر قرار گیرد

موضوع تبیین مهدویت در جشن های نیمه شعبان مدنظر قرار گیرد

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: موضوع تبیین مهدویت در جشن های نیمه شعبان مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر شنبه در نشست ستاد نیمه شعبان استان اظهار داشت: علاوه بر فضا سازی و برگزاری جشن‌ها می‌بایست موضوع مهدویت وو منتظران واقعی نیز برای مردم تبیین شود.

وی بر شاد بودن ظاهری که مربوط به شاد بودن محله‌ها و خیابان‌ها است تاکید کرد و افزود: این جشن‌ها و اعیاد باید در استان پر رنگ شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام نیز درخصوص برگزاری جشن‌ها در نیمه شعبان در سراسر استان عنوان کرد: مبنای برگزاری این مراسم‌ها توسط مردم، تشکل‌های دینی، هیات‌های مذهبی و اصناف باشد.

حجت الاسلام علی رحیمی اضافه کرد: از مهم‌ترین برنامه‌ها استان جشن خیابانی است که در ایلام و سایر شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6031004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها