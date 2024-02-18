به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه حضور در سالن برگزاری مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص این رقابتها گفت: مسابقاتی که برگزار شد از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و تمام استانداردهای لازم را داشت. جا دارد از آقای ساعی و مجموعه فدراسیون تکواندو قدردانی کنم. استقبال خوبی هم از این دوره از مسابقات توسط کشورهای مختلف شکل گرفت که ستودنی است.
وزیر ورزش و جوانان افزود: تکواندو دارای لیگ معتبری است که شاهد پشتوانه سازی خوبی هستیم و در حقیقت هیچ تکواندو کاری در حاشیه امنیت به سر نمیبرد. این نوع ایجاد لیگ میتواند برای رشتههای دیگر هم الگو باشد. هر رشتهای لیگ پویا داشته باشد میتواند به ایجاد تیم ملی قدرتمند کمک کند.
او در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب دو سهمیه برای نماینده قارهای در کنار دو سهمیه قبلی دیگر افزود: این رشته یکی از سه رشته المپیکی مدالآور ما هستند. حضور آقای ساعی به عنوان افتخار جهان و ایران و تلاشی که تکواندوکاران و مسئولان فدراسیون میکنند امیدوار هستیم که نتایج خوب تکواندو ادامه داشته باشد.
هاشمی درباره تعیین تکلیف فدراسیون کاراته با توجه به انتخاب سید حسن طباطبایی به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: او در فدراسیون کاراته میماند.
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