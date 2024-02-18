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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۹

مدیر کل هواشناسی گلستان خبر داد؛

بارش پراکنده برف و باران/ کاهش ابر در انتظار آسمان گلستان

بارش پراکنده برف و باران/ کاهش ابر در انتظار آسمان گلستان

گرگان- مدیر کل هواشناسی گلستان از کاهش ابر و بارش باران در روز های آتی خبر داد.

مهدیه اصحابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌ها و الگوهای پیش یابی، آسمان گلستان روز دوشنبه ابری همراه با ریزش پراکنده برف و باران خواهد بود.

وی افزود: به تدریج شاهد کاهش ابر و پدیده خواهیم بود، تا حدی که روزهای سه شنبه و چهار شنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری را تجربه خواهیم کرد.

اصحابی تاکید کرد: بارش‌های فصلی کم هزینه و بهترین منبع آبی برای شستشوی خاک و خارج ساختن املاح توسط زهکشی‌ها هستند.

وی افزود: با توجه به فرصت محدود باقی مانده تا شروع کاشت محصولات بهاره، کشاورزان با برنامه‌ریزی مناسب جهت استفاده حداکثری از بارش‌های پیش رو برای کاشت پنبه بهاره آماده شوند.

کد مطلب 6031162

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