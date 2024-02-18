بارش پراکنده برف و باران/ کاهش ابر در انتظار آسمان گلستان

مهدیه اصحابی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشهها و الگوهای پیش یابی، آسمان گلستان روز دوشنبه ابری همراه با ریزش پراکنده برف و باران خواهد بود.
وی افزود: به تدریج شاهد کاهش ابر و پدیده خواهیم بود، تا حدی که روزهای سه شنبه و چهار شنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری را تجربه خواهیم کرد.
اصحابی تاکید کرد: بارشهای فصلی کم هزینه و بهترین منبع آبی برای شستشوی خاک و خارج ساختن املاح توسط زهکشیها هستند.
وی افزود: با توجه به فرصت محدود باقی مانده تا شروع کاشت محصولات بهاره، کشاورزان با برنامهریزی مناسب جهت استفاده حداکثری از بارشهای پیش رو برای کاشت پنبه بهاره آماده شوند.
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