بارش پراکنده برف و باران/ کاهش ابر در انتظار آسمان گلستان

مهدیه اصحابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌ها و الگوهای پیش یابی، آسمان گلستان روز دوشنبه ابری همراه با ریزش پراکنده برف و باران خواهد بود.

وی افزود: به تدریج شاهد کاهش ابر و پدیده خواهیم بود، تا حدی که روزهای سه شنبه و چهار شنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری را تجربه خواهیم کرد.

اصحابی تاکید کرد: بارش‌های فصلی کم هزینه و بهترین منبع آبی برای شستشوی خاک و خارج ساختن املاح توسط زهکشی‌ها هستند.

وی افزود: با توجه به فرصت محدود باقی مانده تا شروع کاشت محصولات بهاره، کشاورزان با برنامه‌ریزی مناسب جهت استفاده حداکثری از بارش‌های پیش رو برای کاشت پنبه بهاره آماده شوند.