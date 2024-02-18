امام خمینی (ره) نمونه بارز تکریم خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نجفعلی قاسمی عصر یک شنبه در نشست بصیرتی خانواده انتظامی کلاله اظهار کرد: اعضای خانواده باید یکدیگر را راضی نگاه دارند؛ نمونه بارز آن امام خمینی (ره) است که همیشه رابطه محترمانه و صمیمانه ای؛ با همسر و فرزندانشان داشتند.

وی افزود: خانواده از منظر اسلام و آموزه‌های دینی، نهادی مقدس و محبوب، محل سرور، عامل رشد مادی و معنوی، و بهترین بستر تربیت فرزندان است.

رئیس سازمان تبلیغات شهرستان کلاله تاکید کرد: خدمت به خانواده سبب اجر و پاداش اخروی می‌شود.

قاسمی به برنامه‌های معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: امروز مهمترین برنامه دشمن برای ما که تدارک دیده شده، فروپاشی خانه و خانواده است.

وی خاطر نشان کرد: دشمن به دنبال این است که نقش زن را در خانواده از، بین ببرد.

قاسمی گفت: باید هنر خوب زندگی کردن را در خانه و خانواده یاد بگیریم تا خانواده‌های ما حفظ شود