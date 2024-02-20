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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

چکنو بانک صادرات ایران واگذار کنید تسهیلات خرید دین دریافت کنید

چکنو بانک صادرات ایران واگذار کنید تسهیلات خرید دین دریافت کنید

​استفاده از «چکنو» بانک صادرات ایران برای دریافت تسهیلات خرید دین عملیاتی شده و صاحبان کسب و کار می‌توانند برای بهره‌مندی از این تسهیلات از چکنوهای واگذاری خود استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، متقاضیان می‌توانند برای استفاده از تسهیلات خرید دین این بانک با مراجعه به شعب بانک و تکمیل فرم ویژه تسهیلات خرید دین و واگذاری چکنوهای صادره مشتریان خود، از این تسهیلات استفاده کنند.

چکنو بانک صادرات ایران در دی ماه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی کشور راه‌اندازی و مورد استقبال مشتریان بانک قرار گرفته است. تعداد چکنوهای صادره توسط مشتریان بانک تاکنون از مرز ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار فقره گذشته و با کارسازی بیش از ۱۶۷ هزار برگ چکنو، تاکنون بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال نقل و انتقال وجوه با سرعت، دقت و امنیت کامل انجام شده است.

چکنو به عنوان یکی از پیشروترین ابزار نقل و انتقال الکترونیکی پول با ویژگی‌های منحصر به فرد توسط بانک صادرات ایران در دسترس مشتریان و فعالان اقتصادی کشور قرار گرفت و بدون محدودیت در زمان و مکان و سقف ابزارهای متداول جابجایی پول، از بستر امن بانکداری دیجیتال بانک صادرات ایران برخوردار است.

این ابزار در مرحله اول بر بستر همراه بانک و در مرحله بعد بر بستر اینترنت‌بانک سپهر بانک صادرات ایران عملیاتی شده و از مشکلات متعددی در کسب و کار فعالان اقتصادی گره‌گشایی کرده است.

مشتریان بانک صادرات ایران با دسترسی به «چکنو» از مزیت‌های متنوع و فراوان این ابزار و بهره‌مندی از گستره شعب و ظرفیت تسهیل مبادلات پولی بین ۴۵ میلیون مشتری برخوردارند و بدون نیاز به مراجعه به شعبه، در هر زمان و مکان و بدون سقف مبلغ، اقدام به صدور چک امن دیجیتال می‌کنند.

کد مطلب 6031350

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